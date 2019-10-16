Модернизация и улучшение условий труда – основные составляющие стратегии

Новый станок шарошечного бурения поступил на Михайловский ГОК в рамках программы развития горнотранспортного комплекса компании «Металлоинвест». Это оборудование предназначено для бурения скважин в карьере.

Как рассказал начальник БВУ МГОКа Сергей Выходцев, за последние пять лет на комбинате серьезно обновили парк техники. По его словам новый буровой станок станет хорошим подспорьем в выполнении производственных планов подразделения.

Работать на новом буровом станке удобно – в кабине есть специальная резиновая подушка, что уменьшает вибрацию. Высоко оценили буровики и наличие современной сплит-системы.

Современная 120-тонная машина выполняет задачи оператора, следуя командам, задаваемым с планшета. Большая часть операций, например, скорость вращения фрезы, регулируется в автоматическом режиме. Диаметр самой фрезы в новой модели, приобретенной Металлоинвестом, почти на пять сантиметров больше, чем в предыдущих станках. Это способствует повышению производительности оборудования, уменьшает время обуривания блоков и расход электроэнергии.

Парк карьерной техники на предприятиях компании постоянно модернизируется, а условия труда сотрудников улучшаются. Таковы важные составляющие стратегии развития компании "Металлоинвест".