Три тысячи миль под парусами: курская семья с маленькими детьми прошла на яхте от Швеции до Туниса

Алексей Гридин с супругой Юлей и двумя маленькими дочками прошли на яхте от Скандинавии до Африки. Путешествие заняло 2,5 месяца. Вышли из Швеции, пересекли Балтику, Северное море, по каналам всю Францию, остановились на итальянской Сардинии, а оттуда добрались до Туниса.

Ребята довольно активны, несмотря на наличие двоих маленьких детей они редко сидят на месте. Алексей давно увлекается байдаркой, а Юля – парапланеризмом.

— Откуда у нас такие экстремальные увлечения мы не знаем, - говорит Юля. — Родители нам ничего такого не прививали.

Как-то ребята поняли, что выросли из своих увлечений, хотелось чего-то большего. И решили купить яхту. Оказалось, что самые дешевые яхты продают в Швеции. Яхта в этой стране есть практически в каждой семье. Цена зависит от размера, года выпуска, технических характеристик и состояния.

На судне есть и спасательный плот с бортами и тентомФото: Предоставлено героем публикации

— Покупка яхты не отличается от покупки автомобиля, - говорит Алексей. — С минимальными вложениями можно выбрать небольшую подержанную яхту. Пусть она не в очень хорошем состоянии, но многое можно доделать своими руками.

В «Немо» Алексей и Юля влюбились с первого взгляда. Яхту продавала пожилая приятная пара. Шестиместное судно длиной около десяти метров отлично выглядело, и подходило для океанских переходов.

В «Немо» Алексей и Юля влюбились с первого взглядаФото: Предоставлено героем публикации

— Мы выбирали яхту и по техническим характеристикам, и по размеру. Но главное для нас – это максимальная надежность, ведь мы путешествуем с маленьким детьми, - говорит Алексей. — «Немо» - длиннокилевая, средняя по размеру яхта. Детям на ней перемещаться более-менее комфортно. Можно сказать, малогабаритная однокомнатная квартира.

— Наша яхта по размерам меньше, чем те многие, которые встречались нам на нашем длинном пути, но единственная, которая шла под российским флагом, - отметила Юля.

Подготовка к путешествию заняла длительное время

Ребята серьезно готовились к путешествию. Алексей прошел обучение и получил международную лицензию, позволяющую управлять яхтой.

— Я учился в яхтенной школе в Крыму, такие школы есть везде, где существует яхтинг, но я выбрал Севастополь, - говорит Алексей. — Там воспитывают настоящих моряков.

Алексей прошел обучение в яхтенной школе и имеет статус капитанаФото: Предоставлено героем публикации

Маршрут ребята выбирали долго, и не раз его меняли. Но хотели пройти именно от Скандинавии до Африки. Изучали регионы, лоции, погоду, ветра в разные времена года, технические нюансы.

— Сначала мы хотели пойти в обход Португалии и Испании через Гибралтар, только морем. Прорабатывая маршрут, мы поняли, что у нас может не хватить времени по визам, и тогда нам придется где-то экстренно бросать яхту и возвращаться на самолете.

И тут Алексей узнал, что всю Францию можно пройти каналами, начал изучать этот маршрут. Тем более Франция очень нравилась, а посмотреть ее изнутри было очень интересно, так сказать, вне традиционных туристических маршрутов.

Safety first или безопасность превыше всего

Яхту зарегистрировали в России, порт приписки – Санкт-Петербург. Перед путешествием Алексей устранил небольшие недостатки в ней, покрасил, оснастил всем необходимым для длительного путешествия.

Алексей, как капитан отвечал за правильный курс и безопасностьФото: Предоставлено героем публикации

— У нас было все необходимое для безопасного путешествия, яхта хорошо снабжена. Наши океанические спасательные жилеты самого высокого уровня. Отличные страховки, которые крепятся к груди каждого, исключают случайное выпадение за борт.

На судне есть и спасательный плот с бортами и тентом, который надувается автоматически в экстренном случае. В нем есть запас еды, воды, сигнальные ракеты и даже игральные карты.

— Ты перебираешься в плот только с документами и бортовым журналом, - говорит Алексей. — Плот закрывается со всех сторон, и ты можешь дрейфовать в нем довольно долго, до тех пор, пока не придет помощь.

На ночь останавливались в маринахФото: Предоставлено героем публикации

В Курске Юля собрала все нужное для детей, в том числе и огромную сумку с лекарствами. К счастью, ничего из медикаментов не пригодилось, сумку даже ни разу не открыли.

— Наше путешествие прошло очень безопасно, - говорит Юля. — У нас не было ни разу ситуации, когда бы мы испугались. Но это только потому, что мы всегда помнили, что безопасность превыше всего.

Балтика

На самом деле первое приключение произошло уже в самом начале путешествия. Ребята вышли из Стокгольма 18 июня, сначала пошли по шхерам, по закрытой акватории, где нет волны и ветра. Дошли до Балтийского моря, и тут подвел прогноз.

— В открытом море ветер оказался значительно крепче, чем мы ожидали. Плюс это был наш первый день в море на яхте, - рассказывает Алексей. — Волна была не комфортная, била в борт, мы начали убирать паруса. Начало укачивать, а идти надо было еще все ночь.

Ребята приняли решение, что всем не комфортно, и это не отдых. Ушли в защищенную марину и остались там на ночь. На следующий день море успокоилось, и команда продолжила свое путешествие.

— Я бы не сказала, что нам было страшно, было просто непривычно, - говорит Юля. — До этого мы думали, что морская болезнь нам не грозит, так как мы и на параплане летали, и вообще. Полину тоже укачивало, только Есении все было нипочем.

— Вообще Балтика славится своей короткой дерганой волной, - говорит Алексей. — Если на большой волне яхта как бы перекатывается, то на короткой ты прыгаешь как на батуте.

Часа три мы шли мимо ветряковФото: Предоставлено героем публикации

Так куряне дошли до Северного моря. Прошли Данию, Германию, Нидерланды, Бельгию и добрались до Франции.

— Море вокруг нас было одной круглой линией, - делится Юля. — Если увидел на горизонте судно, то встретишься с ним только через несколько часов.

Открытое море требует постоянного внимания. Ребята постоянно вели визуальное наблюдение

— Каждые 10 минут ты встаешь и оглядываешься на 360 градусов, - поясняет Алексей. — Считается, что даже самым быстрым сухогрузам с момента их появления на горизонте до пересечения с вами требуется 20 минут.

Через Францию по каналам

Во Франции сняли мачту и двинулись вперед по каналам. Речное судоходство во Франции развито как ни в какой другой стране.

— Мы почти месяц шли через все провинции и города, среди удивительных красот французской природы, - говорит Алексей. — То, что мы увидели нельзя передать словами и фотографиями, и мы ни разу не пожалели что выбрали именно этот маршрут.

Францию прошли по каналамФото: Предоставлено героем публикации

Некоторые каналы были настолько узкими, что яхта еле вписывалась в них.

— Очень тяжело было информацию по каналам искать, русскоязычных источников нет, мы изучали только иностранные ресурсы, и хорошо, если они были на английском языке, но чаще всего – на французском или голландском.

По каналам Юля с Алексеем преодолели порядка 250 шлюзов.

Ночевка у входа в тоннельФото: Предоставлено героем публикации

— Шлюзы на меня произвели огромное впечатление, - рассказывает Юля. — Среди них были и огромные, метров на 30 наверное. Ты заходишь в колодец и смотришь, как за тобой закрываются огромные ворота. Это такая мощь, такое восхищение инженерной мыслью! И вдруг осознаешь, что яхта просто какая-то песчинка в этом огромном объеме воды.

Помимо шлюзов на пути встретилось и множество разводных мостов.

— Яхта подходит, автомобильное движение останавливается, мост для нас раздвигается, и наше судно спокойно проходит дальше.

Команда прошла и много подземных тоннелей, некоторые из них оказались довольно длинными.

Шлюзы на команду произвели огромное впечатлениеФото: Предоставлено героем публикации

— Подземные тоннели напоминают метро. По ним идешь по сигнальным светофорам, иногда целый час, - говорит Алексей. — Все хорошо продумано, как проходишь определенный участок, сзади тебя гаснут фонари, и загорается красный свет – назад возвращаться нельзя.

— Такое же впечатление на меня произвели ветряные электростанции в Северном море, - говорит Юля. — Часа три мы шли мимо ветряков, масштаб просто поражает.

Выйдя в Средиземное море, «Немо» пошла в Тулон. Юля с Алексеем решили переждать там мистраль – холодный и крепкий ветер, регулярно приходящий на побережье.

— Мы знали, что мистраль придет через три дня и стали заранее искать место, - рассказывает Алексей. Пришли в Тулон, это живописная бухта надежно защищена от ветра. Там пришвартовались, отлично переждали непогоду – гуляли, купались, кушали инжир с деревьев.

После Европы ребята взяли курск на АфрикуФото: Предоставлено героем публикации

После Тулона яхта пошла на Корсику, а оттуда на Сардинию. Несколько дней ребята провели в Италии, а затем отправились в Африку. В Тунисе «Немо» поставили на зимовку, а сами вернулись в Россию.

И кок, и старший помощник

Алексей, как капитан отвечал за правильный курс и безопасность, на Юлю легли заботы о детях и приготовление пищи.

— В каждой стране Юля готовила нам блюда, которые там популярны. Это было очень здорово, - делится Алексей.

Когда переходы были слишком длительными, то Юля помогала супругу управлять яхтой. Девушка обучена ночной навигации, знает сигналы расхождения с судами.

Юля помогала супругу управлять яхтойФото: Предоставлено героем публикации

— Мы часто ходили в походы на байдарках, но на яхте Юля оказалась впервые, - говорит Алексей. — Я ее обучил всему необходимому, и с ней сразу было комфортно, она отличный кок и помощник капитана!

Декрет на яхте

На момент выхода в море старшей дочери Гридиных Полине было 3,5 года, а младшей Есении – только десять месяцев. Полина очень активная и любознательная, постоянно задает вопросы и ни минуты не сидит на месте.

— Из-за соображений безопасности на яхте у нас была строгая дисциплина, - говорит Алексей. — Но в каждом городе, где останавливались, мы обязательно находили детские площадку и там гуляли.

На Юлю легли заботы о детях и приготовление пищиФото: Предоставлено героем публикации

— Четырехлетнему ребенку довольно утомительно находиться в ограниченном пространстве, к тому же Полине часто приходилось делать то, что ей не хочется. Например, хочется погулять, а нам надо выходить в плавание, чтобы успеть дойти до следующей точки, - рассказывает Юля.

Чем южнее двигалась яхта, тем больше встречалось в пути молодых пар с детьми. Тогда как в Балтийском и Северном морях на яхтах попадались только пенсионеры.

— На стоянках в маринах Полина всегда находила других детей, и они прекрасно вместе играли, несмотря на то, что разговаривали на разных языках.

В конце путешествия Полина уже немного устала, начала скучать по дому и по детскому саду, в который по весне ходила неохотно. После похода Гридины отмечают, что старшая дочь повзрослела – стала самостоятельной, уравновешенной и более послушной.

А Есения на яхте сделала свои первые шаги и отметила свой первый день рождения.

— С детьми можно и нужно путешествовать, в том числе и на яхте, и мы это доказали, - говорит Алексей. — Самое главное, чтобы к этому были готовы сами родители.

Планы на будущее

Следующим летом Гридины хотят пройти на яхте по Средиземному морю.

— Мечтаем пройти Средиземное море с его прозрачной водой и лазурными берегами, посмотреть новые страны, яхты, познакомиться с новыми людьми, акцент сделаем на Грецию, - говорит Алексей.

— Этот поход больше будут похож на комфортную прогулку, чем на экстремальное путешествие, - поясняет Юля. — А Греция – самый лучший регион для яхтинга.

Маршрут ребята выбирали долгоФото: Предоставлено героем публикации

Читателям «Комсомолки» Алексей с Юлей хотят сказать, что яхтинг вполне доступен каждому, нужно только выбрать на него время.

— Любое путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. Главное начать и поставить перед собой маленькую цель – некий чекпоинт, дойти до нее и двигаться дальше, - считают куряне. — А если ты будешь думать о том, как это далеко и трудно, то это будет невозможно.