«Чистая вода и вакцинация - два фактора, реально влияющие на сохранение здоровья»

Чем опасен вирус гриппа? Как можно защититься от него? На эти и другие вопросы в рамках семинаров на комбинатах компании «Металлоинвест» компетентно ответила московский врач высшей категории, кандидат медицинских наук, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, доцент кафедры педиатрии Московского государственного университета им. А.И. Евдокимова, заведующая лабораторией клинической эпидемиологии ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России Татьяна Рычкова.

По словам эксперта два фактора, реально влияющие на сохранение здоровья — это чистая вода и вакцинопрофилактика:

— Во всем мире вакцинация ежегодно спасает около девяти миллионов жизней. На пике эпидемии гриппа может заболеть от 5 до 30 процентов трудового коллектива. Многие переносят инфекцию на ногах, и это — одна из основных причин распространения заболевания в коллективе.

В конце октября на Михайловский и Лебединский ГОКи, ОЭМК и Уральскую Сталь поступит около 14 тысяч доз Ваксигрипа. Это клинически проверенная и качественная вакцина, которую используют в рамках прививочной кампании на предприятиях Металлоинвест.