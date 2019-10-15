2019-10-15T16:56:26+03:00
Общество

«Чистая вода и вакцинация - два фактора, реально влияющие на сохранение здоровья»

Прививочная кампания против гриппа пройдет на предприятиях Металлоинвест
Ольга ДАНИЛОВА
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Заведующая лабораторией клинической эпидемиологии ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России Татьяна РычковаЗаведующая лабораторией клинической эпидемиологии ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России Татьяна РычковаФото: предоставлено пресс-службой
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Чем опасен вирус гриппа? Как можно защититься от него? На эти и другие вопросы в рамках семинаров на комбинатах компании «Металлоинвест» компетентно ответила московский врач высшей категории, кандидат медицинских наук, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, доцент кафедры педиатрии Московского государственного университета им. А.И. Евдокимова, заведующая лабораторией клинической эпидемиологии ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России Татьяна Рычкова.

По словам эксперта два фактора, реально влияющие на сохранение здоровья — это чистая вода и вакцинопрофилактика:

— Во всем мире вакцинация ежегодно спасает около девяти миллионов жизней. На пике эпидемии гриппа может заболеть от 5 до 30 процентов трудового коллектива. Многие переносят инфекцию на ногах, и это — одна из основных причин распространения заболевания в коллективе.

В конце октября на Михайловский и Лебединский ГОКи, ОЭМК и Уральскую Сталь поступит около 14 тысяч доз Ваксигрипа. Это клинически проверенная и качественная вакцина, которую используют в рамках прививочной кампании на предприятиях Металлоинвест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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