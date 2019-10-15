В курском цирке покажут «Песчаную сказку»

Только с 26 октября по 1 декабря в Курском государственном цирке Заслуженный артист России Гия Эрадзе представит новый грандиозный цирковой проект «ПЕСЧАНАЯ СКАЗКА»! Незабываемое зрелище, удивительные аттракционы, титулованные артисты, авторские декорации и эксклюзивные костюмы - цирковой спектакль с единой сюжетной линией.

«ПЕСЧАНАЯ СКАЗКА» - уникальный цирковой проект, созданный совместно продюсерским центром Гии Эрадзе, Российской государственной цирковой компанией и Большим Московским цирком на проспекте Вернадского, где он и был впервые презентован зрителям в декабре 2018 года. Гастроли в самом большом цирке Европы продолжались 8,5 месяцев. За это время артисты дали 191 представление, а спектакль увидели более полумиллиона человек, в том числе звезды российского и зарубежного шоу-бизнеса. Новый спектакль получился настолько интересен зрителям, что Гия Эрадзе принял решение организовать большой гастрольный тур по стационарным циркам России.

«ПЕСЧАНАЯ СКАЗКА» не просто представление - это тематический спектакль с единым сюжетом, увлекающий в таинственный, чарующий, притягательный и загадочный мир циркового искусства. Роскошь и грация, благородство и отвага, страсть и нежность дают возможность зрителям совершить незабываемое путешествие в самое «сердце» Востока и познакомиться с его уникальным колоритом.

Вместе с красивыми, молодыми и харизматичными героями: Принцессой (Екатерина Запашная), Восточным Шейхом (Константин Растегаев), Клоуном (Константин Асташов) и самым настоящим Джином (Артем Бобцов) зрители отправляются в увлекательный путь навстречу приключениям.

Действие открывается в музее Древнего Востока. Главный герой находит волшебную лампу Аладдина. Если ее потереть – совершаются чудеса… Начинается «ПЕСЧАНАЯ СКАЗКА» …

В сюжетную линию вплетены уникальные цирковые номера, представленные в лучших традициях продюсерского центра Гии Эрадзе. Каждый номер – эта целая история, в которой оживают загадочные герои и образы: стражники пустыни, мистические пауки, воины – скорпионы и огненные львы. Ловкие акробаты на мачте под руководством Заслуженного артиста России Бориса Ким, головокружительные эквилибристы на ренских колесах, акробаты на джамперах, удивительные жокеи продемонстрируют мастерство конной акробатики, буффонадные жонглёры на моноциклах, романтические воздушные гимнасты на ремнях, искрометная клоунада и современный эстрадный балет – все это впечатлит даже самого взыскательного зрителя.

Поклонники цирковых шоу Гии Эрадзе знают, что ни одно его представление не обходится без уникального состава животных. Всем, кто хоть раз побывал на представлениях продюсерского центра «Королевский цирк» известно, с какой любовью и заботой артисты относятся к своим подопечным. «ПЕСЧАНАЯ СКАЗКА» - не исключение. Зрителей ждет встреча с очаровательными белоснежными самоедскими лайками, далматинцами и шпицами, верблюдами, обезьянами, попугаями и, даже, птицей – носорогом. Но главный сюрприз - единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством Народного артиста России Тофика и Людмилы Ахундовых. Перед зрителями предстанут сразу три огромных полуторатонных африканских бегемота. Бытует мнение, что эти животные медлительные, неповоротливые и вовсе не поддаются дрессуре. Но наши артисты докажут обратное! Находясь от зрителя на расстоянии вытянутой руки, эти «тяжеловесы» будут исполнять невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса!

Отличительной чертой всех шоу продюсерского центра Гии Эрадзе является особое внимание к деталям. «ПЕСЧАНАЯ СКАЗКА» - это не только захватывающий сюжет, филигранная дрессура и великолепные цирковые номера, но и атмосфера, созданная с помощью эксклюзивных декораций, роскошных костюмов, авторской музыки, светового оформления и современных спецэффектов. Новое шоу можно смело поставить в ряд с лучшими цирковыми представлениями не только нашей страны, но и всего мира.