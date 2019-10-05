В Курск на конкурс имени Плевицкой приедет Надежда Крыгина

В Курске пройдет IX Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой. Как отмечают организаторы, его цель - сохранение творческого наследия выдающейся русской певицы, преемственности народно-певческих традиций. Конкурс состоится 18-20 октября.

В конкурсе примут участие 52 солиста и 15 вокальных ансамблей из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Воронежской, Кировской, Костромской, Липецкой, Московской, Орловской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской областей, Хабаровского края, Республики Башкортостан.

Курскую область представят исполнители-вокалисты и ансамбли Курского музыкального колледжа имени Георгия Свиридова, Курского колледжа культуры, Курской государственной филармонии, Центра народного творчества «Русь», а также из Медвенского и Курчатовского районов.

Жюри конкурса возглавит Анна Литвиненко, народная артистка РФ, профессор кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных.

Программа конкурса:

18 октября в 18.00 в концертном зале «Свиридовский» состоится торжественное открытие IX Всероссийского конкурса. В торжественной церемонии примет участие Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной (художественный руководитель и главный дирижёр Дмитрий Дмитриенко). В сопровождении коллектива выступят народная артистка РФ Анна Литвиненко и народная артистка России Надежда Крыгина.

19 октября в 10.00 в Курском музыкальном колледже имени Г.В. Свиридова пройдут конкурсные прослушивания.

20 октября в 10:00 в концертном зале «Свиридовский» состоится встреча руководителей коллективов с членами жюри, награждение участников конкурса.

20 октября в 17.00 в концертном зале «Свиридовский» состоится торжественная церемония закрытия IX Всероссийского конкурса исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой, концерт лауреатов.

В заключительном концерте примут участие коллективы и солисты Курской государственной филармонии: оркестр русских народных инструментов имени Виктора Гридина (художественный руководитель и главный дирижёр Павел Горбунов), мужской вокальный ансамбль «Россы», исполнительница народной песни Виктория Прохорова, гармонист-виртуоз Дмитрий Шилов, баянист-виртуоз Сергей Сидоров.