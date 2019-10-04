Новый сезон в Курском драмтеатре: что стоит посмотреть?

Многие, наверное, помнят комедию 1967 года французского режиссера Эдуара Молинаро «Оскар» в главной роли с Луи де Фюнесом. Свою интерпретацию этой истории теперь намерены показать в Курском драмтеатре. Театральный сезон в драмтеатре этой осенью открывается новой постановкой по пьесе Клода Манье «Переполох в доме Барнье». Раскрыть интригу создания этого спектакля и других любимых зрителями постановок мы попытались в разговоре с актером и режиссером, заслуженным артистом РФ, Александром Швачуновым:

- У спектакля «Переполох в доме Барнье» интересная судьба. Когда эту пьесу взяли для постановки, то я был распределен на роль Барнье. Спектакль начинал ставить режиссер из Нижнего Новгорода Андрей Ярлыков. Но по семейным обстоятельствам он уехал из Курска, и меня вызвал наш худрук Юрий Буре и попросил взять на себя эту миссию – стать режиссером-постановщиком спектакля. Пришлось запрыгивать в уже идущий поезд!

- Александр Сергеевич, почему зрителям стоит идти на эту постановку?

- Во-первых, это замечательная, очень смешная пьеса. Желание людей отдохнуть, которые приходят в театр, можно понять. Конечно, это не Чехов и не Горький, хотя пьеса тоже заставляет о чем-то задуматься… Это история о том, как очень богатый человек – мыльный магнат миллионер Барнье проснулся в одно прекрасное утро, у него было около ста миллионов франков, а к концу этого же дня вся его империя лопнула, как мыльный пузырь. Не собирайте себе земных сокровищ, как говорится. Есть в жизни более важные ценности, чем деньги.

Наверное, сложно в таких историях вывести какое-то моралите, но мы попытались этот смысл найти.

Во-вторых, здесь есть прекрасные актерские работы. В отличие от знаменитого фильма с Луи де Фюнесом, для которого и писалась эта история, где в фильме есть одна только «звезда», а все остальные – некий гарнир, который обслуживает «звезду», в нашем русском репертуарном театре нет «звезд». Я постарался, чтобы это был не моно-спектакль Барнье. Мне хотелось, чтобы был некий ансамбль, где каждый персонажа был бы отмечен очень интересной актерской работой, которая бы запомнилась.

В-третьих, эта история – эксцентричная комедия, так я определил ее жанр, и эмоции вам обеспечены. Я много раз задавал себе вопрос, что заставляет людей ходить в театр. И я для себя отвечаю так: люди хотят получить какую-то эмоцию – счастья, радости, эффект сопереживания.

Надеюсь, что зрители полюбят эту историю и увидят по-другому уже знакомых актеров. Потому что, конечно, прилипают какие-то клише, штампы. И мне бы очень хотелось, чтобы зрители пришли домой после спектакля и сказали, а вот такого Эдуарда Николаевича (Баранова) мы еще ни разу не видели! Или вот как здорово работает эта актриса! Мне бы очень хотелось, чтобы зрители получили удовольствие от актерских работ, от актеров, от пьесы, просто отдохнули, повеселились и поняли, что в жизни есть более важные вещи, чем деньги. Это любовь, дружба, здоровье. Конечно, деньги не помешают ни в одном из этих случаев, но все же есть вещи, которые за деньги не купишь.

- Видимо, вам не случайно поручили работу над этой постановкой. В драмтеатре успешно идут несколько ваших спектаклей.

Александр Швачунов в этом сезоне предстанет не только как актер, но и как режиссерФото: Светлана ВОЛКОВА

- Это уже четвертый спектакль в курском театре для меня в качестве режиссера-постановщика. Первый мой спектакль – «Пришел мужчина к женщине» прошел больше 110 раз и уже лет восемь или девять идет, и люди покупают билеты. А зрителя не заставишь просто так выложить даже 300 рублей и прийти что-то посмотреть.

Когда я пришел в Курский театр работать, то оказалось, что на малой сцене почти ничего не идет. Мне это показалось очень странным, расточительным. Малая сцена была экспериментальной площадкой, и я решил ее использовать, возродить. Вот и поставил этот спектакль… на свои деньги.

Очень люблю постановку «Семейный портрет с посторонним». Автор пьесы Степан Лобозеров – наш современник, живет рядом с Улан-Уде, где нет даже интернета, такой подвижник. Эдакий «лев толстой». На деньги, которые он получает от постановок, строит храмы. Когда я работал во Владимирском академическом театре драмы, тогдашний главный режиссер этого театра Алексей Бурков, открыл этого автора для страны. Они были друзья детства. Бурков поставил одну из первых пьес Лобозерова, повез ее за границу, и она прозвучала. Имя этого автора стало знаменитым благодаря Алексею Александровичу.

В спектакле звучит финальная песня, очень сильная. Были случаи, когда люди вставали и пели в зале. Она известна, так скажем, в узких кругах – это песня Пахмутовой и Добронравова, написанная для Кубанского казачьего хора – «Горькая моя Родина». А мы сделали такую аранжировку, чтобы это был не маршевый казачий хор. В нашем спектакле молодая актриса Вероника Богдель, которая играет одну из центральных ролей, спела эту песню так, как мне хотелось – чтобы были мурашки и слезы.

Еще один спектакль - «Похищение Джонни» - детская новелла в исполнении молодых актеров. Я думаю, он будет интересен и детям, и взрослым. Спектакль мы играли на малой сцене, а сейчас перенесли на большую из-за наплыва желающих его посмотреть. Билеты проданы на пару месяцев вперед.

- Александр Сергеевич, кем вы в большей степени себя чувствуете, актером или режиссером?

- Я актер, который ставит спектакли. Хотя сколько режиссеров мы знаем без дипломов! Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд, Марк Захаров.. И хотя я не режиссер, а актер, который ставит спектакли, сейчас мне это более интересно – что-то подсказать со стороны, придумать какое-то интересное прочтение.

- Я так понимаю, что для театра очень важна ответная реакция зрителя…

- Куряне очень активно ходят в театр. У нас 800 мест и почти каждый день полный зал. Курский драматический театр на втором месте в России по посещаемости. Нас отметил даже журнал "Форбс".

Конечно, в основном в театр ходит определенный круг людей. Частенько театралы смотрят по много раз одну и ту же постановку.

Интерес публики к спектаклю для нас очень важен. Как говорится, зритель голосует рублем. Менее успешные постановки постепенно уходят из репертуара.

Пять ближайших спектаклей 228-ого театрального сезона, которые стоит посмотреть

1. «Милый друг». Шоу в 2- х действиях. По мотивам романа Ги де Мопассана

2. «Переполох в доме Барнье». Эксцентрическая комедия. Клод Монье

3. "Люди Ламанчи". Романтический мюзикл (Гастроли Орловского государственного театра для детей и молодежи "Свободное пространство")

4. "Между небом и землей". Спектакль для женщин и о женщинах (гастроли Русского драматического театра Удмуртии)

5. "Три красавицы". Решительная комедия (гастроли Могилевского драматического театра)