2019-10-10T16:46:06+03:00
Экономика

В планах – технологический рывок

Металлоинвест заявил о возможности выхода в мировые лидеры по качеству окатышей и ГБЖ
Ольга ДАНИЛОВА
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По словам первого заместителя генерального директора – директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова, у компании есть четкий план действийПо словам первого заместителя генерального директора – директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова, у компании есть четкий план действийФото: предоставлено пресс-службой
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На 15-м горно-геологическом форуме МАЙНЕКС в этом году представители компании «Металлоинвест» поделились планами по развитию производства премиальной железорудной продукции.

По прогнозу объем инвестиций Металлоинвеста в строительство и модернизацию производственных мощностей комбинатов до конца 2024 года составят 64 млрд рублей.

В планах - улучшение качества железорудного концентрата, окатышей и горячебрикетированного железа (ГБЖ), производства при снижении воздействия на окружающую среду, а также повышение операционной эффективности, отметили в пресс-службе компании.

По словам первого заместителя генерального директора – директора по производству УК «Металлоинвест» Андрея Угарова, у компании есть четкий план действий, который обеспечит достижение лидерства в горно-металлургической сфере:

- Мы совершим технологический рывок - наши комбинаты станут мировыми лидерами по качеству окатышей и ГБЖ.

Сейчас на Михайловском ГОКе продолжается строительство дробильно-конвейерного комплекса (ДКК) на юго-восточном и северо-восточном бортах карьера. Работает первая очередь технологии тонкого грохочения Derrick на обогатительной фабрике, начата реализация второй очереди проекта – строительство нового корпуса дообогащения концентрата с применением высокоэффективного оборудования.

На фабрике окомкования обновляются обжиговые машины.

На обогатительной фабрике Лебединского ГОКа технология тонкого грохочения Derrick была внедрена еще в 2015 – 2016 годах. Сейчас здесь ежегодно производят более 15 млн тонн дообогащенного концентрата с содержанием железа свыше 70%. Для дальнейшего повышения качества концентрата будет внедрена технология флотации.

На фабрике окомкования Лебединского ГОКа также стартовал проект по реконструкции обжиговых машин, который позволит увеличить производительности на 13%, сократить удельный расход газа и электроэнергии на 12%, снизить экологическую нагрузку за счет установки электрофильтров. В планах также - модернизация цеха горячебрикетированного железа №1 (ЦГБЖ-1) и комплекса ГБЖ-3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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