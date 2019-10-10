2019-10-10T14:43:06+03:00
Общество

Курянка вышла на одиночный пикет против сноса памятника

В соцсетях буря негодования: новые власти избавляются от монумента предпринимателю
Светлана ВОЛКОВА
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Опросы в соцсетях показывают, что большинство курян также против странного "выселения" памятникаОпросы в соцсетях показывают, что большинство курян также против странного "выселения" памятникаФото: СОЦСЕТИ
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В центре Курска, рядом с торговым центром ГриНН на улице Дзержинского сносят памятник предпринимателю, установленный на День города пять лет назад – в 2014-м. Такой подарок Курску сделал тогда генеральный директор корпорации ГриНН Николай Грешилов. И горожане за это время полюбили скульптуру - не так уж много в Курске оригинальных монументальных решений, на фоне которых можно хотя бы сделать интересное фото.

"Сначала уберите панталоны с улиц и отреставрируйте здания"

Но власть в области и городе переменилась, и мэрия решила «вернуть» памятник предпринимателю, заявив, что его необходимо снести… Мол, он больше не ко двору. Есть более интересные концептуальные решения. Причем, мнения горожан никто не спросил.

В соцсетях поднялась по поводу сноса монумента буря негодования. Куряне пеняют прежде всего председателю комитета архитектуры и градостроительства города Курска Виктору Казьмину, при котором, кстати, и был установлен памятник, а сейчас он подписал бумагу о необходимости сноса. Казьмина укоряют в абсурдном решении по поводу «выселения» памятника и предлагают обратить внимание на обшарпанные и требующие срочного ремонта старинные здания в центре города, которые «драпируют» убогими рекламными вывесками, а также на уличные торговые ряды с панталонами и нижним бельем. Хотя понятно, что снос монумента предпринимателю – инициатива свыше, а не лично Казьмина.

В мэрии Курска никак инцидент с конфликтом интересов не комментируют.

Реакция в соцсетях Фото: СОЦСЕТИ

Реакция в соцсетяхФото: СОЦСЕТИ

Курянка Ирина устроила одиночный пикет по поводу сноса памятника. Женщина считает, что решение это неправильное и странное. Опросы в соцсетях показывают, что такого мнения придерживаются большинство горожан.

"Современный предприниматель" - в числе лучших достопримечательностей Курска по версии tripadvisor

Тем временем предпринимателю, везущему груз коррупции, нашли уже место в соседнем Орле. Именно туда, скорее всего и переедет легендарный монумент. Тамошние власти готовы с радостью его принять.

А в Курске пока остаются еще несколько интересных скульптур-подарков городу от Грешилова. Это в частности памятник курском соловью и монументы у сельхозакадемии - девушка на снопе злаковых культур и парень на кукурузе. Какова будет их дальнейшая судьба, пока неизвестно.

Кстати, по версии популярного у путешественников портала tripadvisor.ru "выселяемый" памятник современному предпринимателю, а также другие монументы, возведенные в Курске по инициативе Грешилова, входят в число лучших памятников и городских статуй, наряду с памятником Ленину и Евгению Носову. Всего же интересных скульптурных объектов в Курске туристы насчитали немного - восемь. Теперь их, разумеется, меньше.

СПРАВКА "КП"

Автор идеи скульптуры «Современный предприниматель» - основатель ЗАО «Корпорация "Гринн"» Николай Грешилов. До недавнего времени он был основным владельцем компании.

Основная концепция скандальной скульптуры: по карте России современный предприниматель в модном костюме и галстуке изо всех сил тащит к пограничному столбу с указателем "Будущая Россия" разбитую телегу с ворохом застарелых проблем деловых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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