2019-10-02T12:29:20+03:00
Общество

Строительство свинарников на Курской Дуге обещают законсервировать

Возмущенные местные жители просят остановить беззаконие
Светлана ВОЛКОВА
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Свинокомплекс хотят поставить рядом с легендарными Тепловскими высотами. "На местах боев трупы лежали в два-три яруса", - пишут местные жителиСвинокомплекс хотят поставить рядом с легендарными Тепловскими высотами. "На местах боев трупы лежали в два-три яруса", - пишут местные жителиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Фатежском и Поныровском районах планируется консервация строительства объектов компании «Мираторг». Это необходимая мера в связи с отсутствием у компании разрешительных документов на строительство. Речь идет о двух свиноводческих площадках, расположенных в этих районах, сообщили в администрации региона.

Между тем, еще два месяца назад, в начале августа, в администрации региона после обращения "КП" сообщили, что стройка приостановлена. "Сейчас там идут работы по консервации объекта", - заверил тогда еще врио губернатора региона Роман Старовойт в соцсети. Об этом сайт kursk.kp.ru подробно писал.

Тогда в редакцию «Комсомолки» обратились жители села Ольховатка Поныровского района Курской области: «Мы все категорически против строительства свиноводческого комплекса «Мираторг» рядом с нашими домами. Во-первых, строительство незаконно. У руководителей агрохолдинга нет разрешительных документов на проведение строительных работ. Во-вторых, наше село расположено на героической легендарной земле, где каждый клочок полит кровью солдат в годы Великой Отечественной войны. Именно наше село стало эпиецнтром боев на Северном фасе Курской дуги. В-третьих, это экологическая проблема. Сейчас это самый острый вопрос для всей России. Но почему власть считает, что свинарники и их деятельность не наносят непоправимый вред окружающей природе, а ведь это именно так.

Просим Вашего содействия в информационном обеспечении нашего общественного движения по пресечению произвола и защиты памяти о ВОВ на территории нашего сельсовета».

«Реализация на территории региона всех инвестиционных проектов, в том числе и ведение строительства объектов, должно осуществляться строго в соответствии с действующим законодательством. В связи с этим строительные работы смогут быть возобновлены только на законных основаниях», – сообщили в администрации региона со ссылкой на заместителя губернатора Сергея Стародубцева.

Так же замгубернатора подчеркнул, что для решения вопроса будут проведены общественные обсуждения в Фатежском и публичные слушания в Поныровском районах.

Но у местных жителей уже давно есть своя точка зрения по вопросу строительства свинарников:

- Мы против людей-свиней, которые ради наживы идут по костям, не считаются с историей своей Родины. А как известно, иваны, не помнящие родства, не имеют будущего. И что же получается: в грозные годы войны наши солдаты отстояли свою малую родину от врага, не дали ее окружить. А сейчас не враг наступает на геройскую землю, а наши соотечественники (а может и нет) окружают эту легендарную землю свинарниками и вонью.

Кроме того куряне отмечают, что "власть много говорит об экологии, но почему-то не считает, что эти свинарники и их деятельность наносят непоправимый вред окружающей природе.. Строительство свинокомплекса может нанести непоправимый вред окружающей среде. Необратимые последствия возможны с водоемами, почвами и воздушной средой".

Впрочем, консервация строительства, которая, как выясняется, до сих пор еще не состоялась, вовсе не означает, что возведение свинарников в местах боев на Курской Дуге будет остановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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