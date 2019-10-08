2019-10-08T12:32:38+03:00
Общество

Куряне присоединились к акции «Вода России»

Сотрудники МГОКа собрали почти семь тонн мусора
Ольга ДАНИЛОВА
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Цель акции - привлечь внимание жителей регионов к вопросам охраны водных объектовЦель акции - привлечь внимание жителей регионов к вопросам охраны водных объектовФото: предоставлено пресс-службой
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К Всероссийской акции «Вода России» присоединились и куряне. В частности сотрудники Михайловского ГОКа очистили прибрежные полосы четырех водохранилищ Железногорского района. В общей сложности была расчищена площадь 28 100 квадратных метров, собрано 125 мешков мусора весом почти семь тонн.

Трудились работники комбината на уборке от мусора прибрежной полосы плотин, образующих водохранилища на реках Свапа, Речица, Рясник и Чернь с апреля по октябрь.

По словам главного гидротехника обогатительной фабрики Сергея Ефремова, работники комбината собирали и утилизовали бытовой и растительный мусор на обслуживаемых гидротехнических сооружениях. Благодаря этому прибрежные полосы и гребни плотин стали значительно чище.

Помимо сохранения прибрежной территории, цель акции - привлечь внимание жителей регионов к вопросам охраны водных объектов и повышения уровня культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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