2019-10-08T09:43:50+03:00
Экономика

«Люди – самый ценный капитал»

Вручили премию SAP Value Award за цифровую трансформацию HR-функции
Ольга ДАНИЛОВА
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В прошлом году Металлоинвест завоевал SAP Value Award в номинации «Лидер цифровой трансформации»В прошлом году Металлоинвест завоевал SAP Value Award в номинации «Лидер цифровой трансформации»Фото: предоставлено пресс-службой
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Лауреатом престижной SAP Value Award в номинации «Люди – самый ценный капитал» стала компания «Металлоинвест» - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке.

SAP Value Award ежегодно присуждается клиентам из России и стран СНГ за проекты с доказанной ценностью. Премию SAP получают компании и люди, нацеленные на трансформацию бизнеса с целью сделать его более эффективным и конкурентоспособным на мировом рынке.

В прошлом году Металлоинвест завоевал SAP Value Award в номинации «Лидер цифровой трансформации».

На этот раз компания представила на суд жюри проект Металлоинвеста по автоматизации функционального направления «Управление персоналом», который в итоге получил приз зрительских симпатий.

Проект уже работает в рамках комплексной цифровой трансформации Металлоинвеста. Для трансформации функции «Управление персоналом» было использовано решение SAP Human Capital Management (SAP HCM).

В этом году Компания завершила внедрение единой интегрированной системы управления финансово-хозяйственной деятельности (ИСУ ФХД) на базе ERP-системы SAP S/4HANA. Экономический эффект от внедрения сервисов самообслуживания составил более 17 млн рублей.

По словам генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом УК «Металлоинвест» Руслана Ильясова, цифровая трансформация функции HR позволила ускорить обработку данных для принятия управленческих решений, повысить эффективность бизнес-процессов и сократить административные расходы на 15%:

– Сегодня можно с уверенностью сказать, что уровень управления HR-процессами Компании соответствует лучшим мировым практикам.

- Мы рады вручить эту награду Металлоинвесту, который в очередной раз доказывает ценность цифровой трансформации и важность стратегического подхода к ней, - отметил Алексей Леонтович, заместитель генерального директора SAP CIS.

ИСТОЧНИК KP.RU

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