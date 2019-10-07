2019-10-07T13:34:42+03:00
Экономика

Специалистов на Курскую АЭС-2 искали на ярмарке вакансий

На строительство станции замещения требуется более 800 человек [фото, видео]
Светлана ВОЛКОВА
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Ярмарка вакансий-2019.

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Ярмарка вакансий прошла во Дворце молодежи Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ярмарка вакансий прошла во Дворце молодежиФото: Светлана ВОЛКОВА

7 октября в 10:00 в Областном дворце молодежи комитет по труду и занятости Курской области провел целевую ярмарку вакансий. В работе ярмарки приняли участие пять организаций, участвующих в строительстве Курской АЭС-2.

Интерес к предложенным вакансиям у курян был большой Фото: Светлана ВОЛКОВА

Интерес к предложенным вакансиям у курян был большойФото: Светлана ВОЛКОВА

На мероприятии ждали потенциальных работников по специальностям «сварщик», «арматурщик», «монтажник», «бетонщик», «водитель погрузчика», «водитель категории С», «машинист катка, экскаватора, автогрейдера, бульдозера», «рабочий».

Соискатели смогли напрямую пообщаться с работодателями. В ходе ярмарки была организована встреча со специалистами службы занятости, которые ответили на все интересующие вопросы.

На КАЭС-2 требуются профессионалы высокого класса Фото: Светлана ВОЛКОВА

На КАЭС-2 требуются профессионалы высокого классаФото: Светлана ВОЛКОВА

Как заявили представители работодателей, потребность в высококвалифицированных специалистов на КАЭС-2 будет сохраняться и даже расти в ближайшие годы.

Все желающие смогли заполнить здесь анкеты, которые будут переданы работодателям.

- Мы пригласили сюда наших соискателей. Надеемся, что будет более 300 человек. Приглашали в основном людей, которые стоят на учете в службе занятости. Но широкая информационная компания позволит надеяться, что ярмарку сегодня посетят не только безработные, но и люди, которые занимаются активным поиском работы, которые желают что-то поменять, улучшить свою жизненную ситуацию. Надеюсь, что именно прямой контакт с работодателем позволит достигнуть баланс интересов между работодателем и соискателем. Соискателями на эти вакансии могут быть люди любого возраста, но на станцию требуются люди высококвалифицированные, с опытом работы. Что касается молодежи, то мы готовы бесплатно обучать людей, которые стоят на учете в службе занятости, новым профессиям, помочь им повысить квалификацию. Контингент соискателей - от выпускников до людей предпенсионного возраста. Если говорить о политике КАЭС, то сегодня они отдают предпочтение при приеме на работу выпускникам курских профессиональных среднеобразовательных учреждений и вузов. Курские учебные заведения работают напрямую с работодателями, - рассказала председатель комитета по труду и занятости Администрации Курской области Елена Кулагина.

Соискатели задали все вопросы напрямую работодателям Фото: Светлана ВОЛКОВА

Соискатели задали все вопросы напрямую работодателямФото: Светлана ВОЛКОВА

Ярмарка вакансий стала прямым диалогом между работодателем и соискателем. Работодатели рассказали о своих требованиях и об условиях работы. А соискатели смогли задать любой интересующий вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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