В «городе горняков» педагогам вручили премии «Призвание»

13 педагогов Железногорска и Железногорского района в свой профессиональный праздник День учителя получили премии «Призвание». Отмечены были самые опытные, креативные и активные преподаватели школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. А в номинации «Педагогический дебют» поощрения получили молодые педагоги. Церемония вручения премии под патронажем компании «Металлоинвест» и профсоюза работников образования стала уже традиционной для железногорцев.

По словам директора по социальным вопросам МГОКа Владимира Батюхнова, учительская профессия требует полной самоотдачи:

- Ведь именно педагоги дают знания детям, а также во многом формируют их мировоззрение, а значит и будущее страны. Поэтому поддержка сферы образования, ваших творческих инициатив является для нас приоритетной программой.

В свою очередь лауреаты премии «Призвание» признались, что подобное поощрение - это стимул для новых достижений. Как отметила воспитатель с 30-летним стажем Елена Шурукина, одно из преимуществ работы педагога – видеть плоды своего труда, успехи своих воспитанников:

«Многие из первых моих выпускников связали свою судьбу с горным делом, закончили вузы, работают на Михайловском ГОКе. Некоторые уже привели к нам своих детей, значит, преемственность поколений продолжается».

Нужно отметить, что это не разовая акция. Металлоинвест постоянно помогает железногорским педагогам и учебным учреждениям в оснащении компьютерными классами и спортивным оборудованием, проводит грантовые конкурсы «Сделаем вместе!», «Здоровый ребенок», «Наша смена», «Наши чемпионы», вручает премии молодым педагогам.