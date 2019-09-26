2019-09-26T16:18:26+03:00
Общество

Водяная мельница под Курском станет центром этнографического комплекса

Здесь появится туристическая инфраструктура
Ольга ДАНИЛОВА
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Мельницу хотят сделать популярным туристическим местомМельницу хотят сделать популярным туристическим местомФото: предоставлено пресс-службой
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В селе Красниково Пристенского района есть уникальная, единственная в России действующая водяная мельница. Создана она была еще в 18 веке, причем без единого гвоздя. Мельница является объектом культурного наследия регионального значения.

Планируется, что мельница станет центром этнографического комплекса, и сейчас профессиональный мастер занимается ее восстановлением и запуском. Увидеть работу водяной мельницы с демонстрацией помола зерна можно будет уже в октябре.

На территории, прилегающей к мельнице, появится туристическая инфраструктура. Первоначальная схема функционального зонирования разработана департаментом архитектуры и градостроительства Курской области.

Концепт предполагает деление на гостевую зону с парковками и площадками для общественного питания, прогулочную зону с лодочной станцией, кемпинг, летний театр, спортивные объекты, конюшню, хозяйственную и административную зону. Проект предварительный и будет корректироваться, в том числе с учетом пожелания жителей региона.

Ряд инициатив уже поступает от курян, рассказали в комитете по делам молодежи и туризму Курской области, в частности, предлагается восстановить беседку на пруду, создать музей хлеба, на базе которого можно будет организовывать мастер-классы по его приготовлению из муки, перемолотой на мельнице, создать на территории базу для проката велосипедов. Когда будет разработана более полная концепция туристической зоны, состоятся общественные слушания.

Кстати, ранее считалось, что мельница относится к 19 веку, но недавно сотрудники архивного управления Курской области обнаружили в фондах «Дело о спорной земле между однодворцем д. Красникова Обоянской округи Н. Красниковым и капитаном В. Глаховым», датируемое 1803 годом. В нем содержатся сведения о продаже части мельницы, «стоящей выше деревни Красниковой на речке Крюку» в 1749 году помещику Пахому Яковлеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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