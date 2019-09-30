В Курске жители улицы Березовой боятся соседства с "опасной трубой"

Активисты обратились к администрации Курска с предложением организовать новую схему водоснабжения котельной, чтобы обеспечить безопасность жителей улицы Березовая. Труба с давлением девять атмосфер, которая питает котельную Северо-Западного микрорайона, проходит в опасной близости к частным домам, говорят волонтеры.

Изначально к активистам обратился житель Курска, который рассказал, что опасается за свою жизнь, жизнь своих близких и соседей по частному сектору. Дело в том, что под домами на улице Березовая проходит водовод диаметром 500 мм с высоким давлением девять атмосфер. По словам курянина, это обнаружили сотрудники газовой службы. Они стали выяснять, где находится водовод, и оказалось, что план коммуникаций не совпадает с реальностью. Трубопровод заходит за красную линию жилой застройки (это проектная линия-граница, которая отделяет участок земли, отведенный под застройку, от общественных территорий). Это нарушает требования к обеспечению санитарно-защитной полосы водоводов, установленные СанПиНом, рассказали в региональном отделении Общероссийского Народного Фронта.

Принадлежность трубы установили специалисты Верхне-Донского управления Технадзора. Водовод, построенный в 1990 году по улицам Березовая и Понизовка, обеспечивает работу котельной Северно-Западного микрорайона Курска и числится на балансе городской водоснабжающей организации.

Жители частного сектора попытались получить план коммуникаций, чтобы обязать водоснабжающее предприятие перенести трубу на безопасное от жилья расстояние. Но им отказали даже в суде, ссылаясь на секретность документа. Куряне не могут доказать, что официальные документы не соответствуют действительности, и труба, которой уже 30 лет, может в любой момент взорваться.

«Водовод проложили в 1990 году, уже позднее администрация Курска выделила участки под частную застройку. Трубу не нанесли на схему участков во время межевания. Ответственность за это в любом случае несет власть. Нужно оценить затраты на строительство нового водовода в обход частного сектора или за границей красной линии жилья, а также возможный материальный ущерб, который придется погашать жителям улицы Березовой из городского бюджета в случае ЧП. Надо определить сроки работ по организации новой схемы водоснабжения котельной на северо-западе. Угрозу жизни и здоровью курян нужно устранить», - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курской области Сергей Григорьев.

Общественники готовы вместе с жителями частного сектора принять участие в совещаниях по выработке нового коммунального решения.