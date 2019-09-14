2019-09-14T21:43:39+03:00
Звезды

В курском цирке состоялась премьера нового представления

В программе более шестидесяти животных и птиц!
Ольга ДАНИЛОВА
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Попасть на новое представление можно уже завтра!Попасть на новое представление можно уже завтра!Фото: Светлана ВОЛКОВА
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14 сентября состоялась премьера нового представления в Курском цирке.

Курский Государственный Цирк приглашает на незабываемое легендарное шоу Московский цирк "АЛИВРУВЕР" династии Клыковых-Филатовых с участием умных и красивых животных, с их поражающими воображение номерами.

Новая программа стартовала! Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новая программа стартовала!Фото: Светлана ВОЛКОВА

В программе более шестидесяти животных и птиц. Калейдоскоп хвостатых, пернатых и лохматых! Медведи эквилибристы, персидские леопарды, «добрые великаны» домашних кошек – мейн-куны, обаятельные обезьянки, пони, яркие попугаи на качелях, гигантские питоны и дрессированные собачки.

Для любителей острых ощущений цирк подготовил особый сюрприз – номера с хищниками на свободе, когда леопардов и медведей можно разглядеть без всяких препятствий.

Билеты уже в продаже! Фото: Светлана ВОЛКОВА

Билеты уже в продаже!Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завораживает в программе номера отважных дрессировщиков, пластичных эквилибристов, воздушных бесстрашных гимнастов, акробатов на дорожке и виртуозных вольтижеров. Украшением цирковой программы станут артисты шоу-балета!

И, какой же, цирк - без веселых, озорных и никогда не унывающих клоунов.

Новая программа очень разнообразна Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новая программа очень разнообразнаФото: Светлана ВОЛКОВА

Атмосферу праздника создают великолепные декорации, авторское музыкально-световое сопровождение и дизайнерские костюмы.

Смотрите также фотогалерею на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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