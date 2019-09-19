В Курске стартовал международный пленэр

В Курске стартовал IX международный пленэр «Курск - соловьиного края столица».

Организаторы мероприятия, которое способствует развитию и укреплению дружеских, культурных и творческих связей между регионами Российской Федерации и странами ближнего и дальнего зарубежья, - администрация Курска совместно с управлением культуры города при участии Курского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

За время существования пленэра в Курске побывали художники из самых разных уголков нашей Родины, а также представители искусства из Белоруссии, Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, Абхазии, Сирии, Китая, Германии и Польши.

В нынешнем пленэре принимают участие десять ведущих художников из восьми городов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья: Белгорода, Орла, Липецка, Санкт-Петербурга, Гомеля (Беларусь), Донецка (ДНР), Дженайды (Бангладеш), Луганска (ЛНР).

По решению правления Курского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» творческим руководителем пленэра уже во второй раз избран Владимир Соколинский, доктор педагогических наук, профессор кафедры живописи КГУ, профессор кафедры архитектуры, градостроительства и графики ЮЗГУ, лауреат премии А.А. Дейнеки в области изобразительного искусства.

Впервые в этом году в пленэре принимает участие художник из Бангладеш - Шейх Мухаммад Абдулла, работы которого необычны, поскольку написаны в технике Сальвадора Дали и цветовой гамме Ван Гога.

Также впервые представлено иллюстраторское направление и направление городского скетчинга (М. Песоцкая, Санкт-Петербург).

Программой пленэра для художников предусмотрены экскурсии по городу и в Коренную пустынь. Во время написания работ они смогут ближе познакомиться с православной историей Курска, отразить его современную архитектуру и колорит.

Каждый участник пленэра оставит в дар городу две работы, которые пополнят художественный фонд городской галереи современного искусства. По завершении пленэра будет издан иллюстрированный каталог художественных произведений, созданных художниками в Курске. В подарок от мэрии Курска участники пленэра получили холсты и краски.