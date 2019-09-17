2019-09-17T13:52:27+03:00
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В Курске отметят 100-летие писателя-фронтовика Константина Воробьева

В городе пройдет Неделя памяти известного земляка
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске почтят память писателяВ Курске почтят память писателяФото: предоставлено пресс-службой
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18 сентября в 17.00 Централизованная система библиотек Курска приглашает курян и гостей города в парк Героев Гражданской войны на открытие Недели памяти «Константина Воробьев: грани писательской судьбы».

24 сентября исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого курского писателя-фронтовика Константина Воробьева. Творческий путь Константина Воробьева – всего 20 лет, но, несмотря на это, его произведения вошли в сокровищницу русской литературы. Воробьев написал более 30 рассказов, очерков и повестей, которые несут в себе правду жизни, ориентир высокой нравственности. Он удостоен премии им. преподобного Сергия Радонежского, а также литературной премии им. Александра Солженицына.

В программе:

знакомство с биографией писателя;

художественное чтение отрывков из лучших произведений К.Д. Воробьева «У кого поселяются аисты», «Убиты под Москвой», «Синель» и др.;

встреча с писателями-лауреатами литературной премии им. К.Д. Воробьева;

интерактивные литературные викторины и конкурсы;

презентация книжно-иллюстративной экспозиции «Константин Воробьев: дорога долга и судьбы».

Мероприятие состоится при условии сухой погоды.

В рамках Недели памяти курян и гостей города ожидает:

19 сентября 11.00-11.40 - акция по уборке захоронения Константина Воробьева на Никитском кладбище;

20 сентября 13.30-14.20 - презентация виртуальной выставки «Константин Воробьев: летописец войны и мира» (Центральная городская детская библиотека);

23 сентября 12.00-13.00 - литературно-патриотический марафон «К.Д. Воробьев: память пылающих лет»: чтение и обсуждение отрывков из произведений К.Д. Воробьева «Убиты под Москвой», «Синель», просмотр фрагментов лучших экранизаций произведений писателя-фронтовика (Культурный центр семейного чтения и досуга, Культурный центр семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара, библиотека № 6);

24 сентября 12.00-13.00 - открытие Зала памяти К.Д. Воробьева на базе библиотеки № 12 им. К.Д. Воробьева;

25 сентября 12.00-13.00 - литературно-патриотическая акция «Курск читает Воробьева» в рамках сетевого библиотечного проекта «Курян объединяет книга» (у памятника Константина Воробьева в сквере у Курской государственной филармонии).

ИСТОЧНИК KP.RU

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