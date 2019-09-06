В Курске мужчина натравил бойцовского пса на дворовую кошку

В Курске в Сеть попали жуткие фото, на которых видно, как бойцовский пес держит в зубах кошку. По словам местных жителей, мужчина специально натравил собаку на дворовое животное и наблюдал за этим со стороны. Инцидент произошел на улице Первая Пушкарная в четверг, 5 сентября, около 12 часов дня.

- Интересно, он только на кошках собаку так тренирует? Пусть город знает таких «героев», - подписали снимки возмущенные жестокостью местные жители.

Курская полиция установила личность хозяина пса. В официальной группе администрации Курска появилось видео с допросом мужчины. Он рассказал, что пес живет у него 7 лет. В этот день он вывел его на прогулку и снял намордник, чтобы собака смогла поесть траву. По его словам, в какой-то момент на пса напали дворовые кошки, и он всего лишь защищался. Также курянин утверждает, что пытался спасти кошку, слегка придушив пса, и она осталась жива. А собаку он после случившегося отправил в деревню.

Местные жители, напротив, утверждают, что хозяин бездействовал.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Материалы по уголовному делу о жестоком обращении с животными направлены в Северный отдел полиции УМВД России по городу Курску. А о факте выгула пса без намордника отправят в администрацию города для дальнейших разбирательств.

- Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности в установленном законом порядке, - прокомментировали в ведомстве.