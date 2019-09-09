В Курске в день голосования «забыли» снять предвыборный баннер врио губернатора

Огромный предвыборный баннер представителя «Единой России» Романа Старовойта со слоганом «Моя команда – это вы» в день тишины 7 сентября и в день выборов красовался на одной из самых оживленных магистралей Курска – улице Сумской. К слову, ремонт трассы на этой улице, который был проведен накануне выборов, врио губернатора Старовойт причислял к заслугам новой администрации под его руководством, так что ассоциации у рядового избирателя, идущего 8 сентября к участку для голосования, должны были возникнуть вполне определенные.

Хотя буквально накануне у облизбиркоме официально напомнили:

- В субботу накануне единого дня голосования наступает «день тишины». 7 сентября действует запрет на проведение предвыборной агитации, чтобы дать возможность избирателям спокойно обдумать свое отношение к кандидатам и принять взвешенное решение. Запрет на агитацию распространяется и на день голосования 8 сентября.

Врио оставил конкурентов далеко позадиФото: Светлана ВОЛКОВА

Удивительно, что нарушения в этой ситуации никто и не увидел. Хотя по Сумской ежедневно движется напряженный транспортный поток, рядом отдел полиции.

Зато на одном из избирательных участков полиция со скандалом вывела женщину-наблюдателя, на которую пожаловались работники комиссии, что она якобы «приставала» к ним и что-то снимала на мобильник.

Впрочем, интерес к выборам у курян явно давно уже иссяк. Исправно ходят голосовать в основном бюджетники. В этот раз на избирательные участки не пришло более половины курян.

Победу, как и ожидалось, среди проголосовавших одержал представитель «Единой России» Старовойт. Причем, просто с нескромным отрывом, набрав более 80 % голосов. Конкурентов у врио, которого Кремль прислал «поправить дела» в регионе, выходит, что и не было.

По предварительным данным на втором месте коммунист Владимир Фирсов - 5,27%, на третьем с незначительным отставанием - Владимир Федоров от ЛДПР.