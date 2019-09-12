В Курске суд дал 23 года колонии убийце 7-летнего школьника

12 сентября Курский областной суд вынес приговор жителю Железногорска Курской области Виталию Пащевскому.

Пащевского признали виновным сразу по нескольким статьям - п.п. «в, к» ч. 2 ст. 105 (Убийство), п. «б» ч. 4 ст. 132 (два эпизода) (Насильственные действия сексуального характера), п.п. «а, г» ч.2 ст.242.1 (пять эпизодов) (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) п. «в» ч.2 ст.242.2 УК РФ (Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов), в том числе в убийстве малолетнего мальчика, с целью скрыть другое преступление - совершение против него насильственных действий сексуального характера.

Суд также указал на неудовлетворительную работу полиции в ходе следствияФото: Ольга ДАНИЛОВА

6 сентября прошли прения сторон. 10 сентября подсудимый выступил с последним словом. Он признал свою вину еще на этапе следствия, когда показал полицейским место расправы.

Родители убитого мальчика пока не решили, обжаловать ли приговорФото: Ольга ДАНИЛОВА

В общей сложности суд дал убийце 23 года исправительной колонии строгого режима, где он также будет проходить принудительное лечение, так как медики его признали педофилом. После освобождения два года он будет ограничен в перемещениях. В пользу родителей убитого мальчика Пащевский выплатит по решению суда три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. По завершении суда изъятые накопители, где извращенец хранил съемки фото и видео совершенного, уничтожат, а нательный крестик убитого мальчика, изъятый как вещдок, вернут его родителям.

Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

На вопрос "КП", удовлетворены ли родители мальчика приговором, мама ребенка сразу после финального заседания суда ответила:

- Пока сложно что-то сказать, нужно время, чтобы все обдумать.

Напомним, днем 23 октября 2018 года 39-летний Пащевский в лифте собственного подъезда встретил своего 7-летнего соседа. Обманом он заманил мальчика к себе в квартиру, где надругался над ребенком. Затем, чтобы избежать наказания за содеянное убил его, ударив ножом в область головы. Чтобы скрыть следы, маньяк вывез тело малыша в село Трояново, расположенное примерно в 20 километрах от Железногорска, где спрятал его в лесопосадке за территорией своего дачного участка, закидав ветками, листьями и травой.

Пащевский в зале судаФото: Ольга ДАНИЛОВА

После почти недельных поисков оперативникам удалось наконец выйти на след извращенца и собрать достаточную доказательственную базу для его изобличения - Пащевский во всем сознался и показал место, где спрятал тело. Для расследования жестокого преступления, в Железногорске Курской области, была создана следственная группа в составе лучших следователей и следователей-криминалистов следственного управления СК России по Курской области. Только в первые дни расследования следователями было назначено более 30 судебных экспертиз, в том числе генетических, допрошено более ста человек.

Тем не менее суд признал работу оперативников недостаточной, указав в ходе судебного заседания, что в первый раз во время поквартирного обхода, ребенок был еще жив, но у правоохранителей не было достаточных оснований, чтобы войти в жилье маньяка.

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