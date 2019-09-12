В Курске широко отметят День Отца

Учреждения культуры города Курска подготовили для жителей и гостей города большое количество разнообразных мероприятий, посвященных празднованию Дня Отца в Курской области.

В 11.00 состоится очередной этап проекта «Трамвай-книгочей».

В 11.30 в центре досуга «Спутник» и городском культурном центре «Лира» пройдут спортивно-игровые программы.

В 12.00 в парке им. Дзержинского курян и гостей города ожидает открытый литературный микрофон «О папе поэтической строкой». Одновременно в Культурном центре семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара (Магистральный проезд,17) состоится семейная квест-игра «Будем смелыми и сильными, как папы».

В 12.30 в Центральной городской детской библиотеке (ул. К. Либкнехта, 2) пройдет литературный микс «Для меня всегда герой самый лучший папа мой» (подробно – в пресс-релизе от 10.09.2019 г.).

В это же время в центре досуга «Сказка» будет организована тематическая праздничная программа. Гостей мероприятия ожидают мастер-класс по декоративно-прикладному искусству, беседа «Отец - опора и защита семьи» и просмотр кинофильма.

В 13.00 центр досуга «Мир» приглашает горожан на игровую программу «Вместе с папой». Маленьких курян и их родителей ожидают командные соревнования на звание самого веселого, спортивного, умного, быстрого, трудолюбивого, стильного папы.

В 16.00 в сквере на площади им. Рокоссовского начнется праздничная программа, подготовленная специалистами Центра народного творчества «Русь». Все желающие смогут поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте, в мастер-классах по художественной росписи, гончарному ремеслу и квиллингу. В рамках празднования Дня отца состоится награждение приглашенных многодетных семей, в исполнении участников театральной студии «Маска» прозвучат стихи, а закончится праздник концертом, подготовленным солистами ЦНТ «Русь».

В 17.00 в Культурном центре семейного чтения и досуга (проспект Дружбы, 18) состоится открытие осенней серии игр в интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?» «Магистры чтения». В 18.00 на площадке перед центром досуга «Родина» пройдет игровая программа «Мой папа - самый лучший!». Гостей праздника ждет увлекательная театрализованная конкурсно-игровая программа, в которой примут активное участие дети и, конечно же, их папы.