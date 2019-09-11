2019-09-11T09:08:12+03:00
Общество

В Курской области назначен врио ГУ МЧС

46-летний Владимир Белозеров до этого возглавлял региональный главк Владимирской области
Ольга ДАНИЛОВА
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Владимир Белозеров родился в КурскеВладимир Белозеров родился в КурскеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Временно исполняющим обязанности начальника Главного управления МЧС России по Курской области назначен генерал-майор внутренней службы Владимир Белозеров. Соответствующий приказ подписан министром МЧС России Евгением Зиничевым.

Владимир Александрович с 2013 года возглавлял региональный главк Владимирской области. Ранее нес службу в Курской области в должности первого заместителя начальника ГУ.

Родился Владимир Белозеров 18 апреля 1973 года в Курске. В 1994 году окончил Харьковское пожарно-техническое училище, по окончании которого проходил службу в должностях: начальника караула, заместителя начальника и начальника ПЧ №9 ГПС УВД Курской области.

В 2003 году назначен заместителем начальника управления организации пожаротушения Главного управления по делам ГО ЧС Курской области, а в 2006 году - начальником управления организации пожаротушения.

В 2004 году окончил Академию ГПС МЧС России (заочно) по специальности «инженер пожарной безопасности».

В 2018 году окончил с отличием Академию гражданской защиты МЧС России: по программе магистратуры по направлению подготовки "Государственное и муниципальное управление", присвоена квалификация "Магистр".

С 2007 года - первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курской области (по Государственной противопожарной службе).

С июля 2009 года по январь 2013 года - первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курской области.

С января 2013 года - начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области.

В 2010 году возглавлял объединенную группировку по тушению лесоторфяных пожаров в Московской области.

Указом Президента России от 22.02.17. №83 «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высшего специального звания» – начальнику Главного управления МЧС России по Владимирской области Владимиру Белозерову присвоено звание генерал-майор внутренней службы.

За период службы награжден рядом госнаград, а также наручными часами спасателя и огнестрельным оружием - пистолетом "Ярыгина".

ИСТОЧНИК KP.RU

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