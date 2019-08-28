2019-08-28T20:31:38+03:00
Происшествия

В Курской области самолет жестко сел в поле с подсолнухами

У АН-2 оказалось сломанным крыло
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области самолет жестко сел в поле с подсолнухами.

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Фото: Автокадр46 Фото: Соцсети

Фото: Автокадр46Фото: Соцсети

28 августа во Льговском районе Курской области жестко сел в поле Ан-2. ЧП произошло недалеко от поселка Селекционный. 53-летний пилот на кукурузнике обрабатывал посевы подсолнечника.

По рассказам очевидцев, самолет наворачивал круги полдня, и летал очень низко, над головами. А примерно в 13:24 он экстренно приземлился прямо в поле, при этом у самолета было сломано крыло.

Во время аварийной посадки в кабине находился только пилот, пассажиров не было. В результате инцидента мужчина не пострадал. Возгорания также не произошло.

Предположительно, пилот, делая очередной круг, зацепил ветки деревьев на лесопосадке, повредил крыло и вынужден был экстренно приземлиться. По факту случившегося транспортная прокуратура проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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