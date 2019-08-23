В новый учебный год – под «Алым парусом»

17 августа в Курске на стадионе «Локомотив» прошел XI Межрегиональный педагогический фестиваль «Алый парус – 2019». В этом году он был посвящен празднованию Года театра в России, 85-летию образования Курской области и 220-летию со дня рождения русского поэта и писателя А.С. Пушкина.

Учителя Курской, Липецкой, Нижегородской областей, а также Луганской народной республики собрались вместе, чтобы пообщаться с коллегами, поделиться опытом, продемонстрировать свои таланты во всевозможных конкурсах и пообщаться с коллегами в дружеской неформальной обстановке.

Старт фестивалю дал врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Глава региона поприветствовал участников и подчеркнул, что что такого рода мероприятия поднимают престиж учительской профессии.

— 11-й год в преддверии начала учебного года фестиваль является отличной площадкой для обмена опытом. На сегодняшний момент, на мой взгляд, необходимо сосредоточить усилия на реализации президентского нацпроекта «Образование». Перед нами стоит сложнейшая задача по модернизации и строительству необходимой инфраструктуры. Но какие бы не были замечательные школьные классы, какое бы оборудование в них не стояло – грош цена всем этим преобразованиям без профессиональных педагогов, - отметил глава региона.

Инициатор и бессменный руководитель проекта «Алый парус», Глава города Курска Виктор Карамышев, выступая перед участниками учительского форума отметил, что за 11 лет фестиваль стал авторитетной площадкой для получения новых образовательных идей, для общения, для выработки видения совместного будущего, да и просто знаковым событием для педагогов.

— Как бы не менялись технологии, какие бы не происходили изменения в образовательной сфере, во главе угла все равно стоит учитель, который вдохновляет своих учеников, помогает им раскрыться и ведет к успеху. Именно такие учителя ежегодно собираются на фестивальной поляне – яркие, творческие и целеустремленные, – подчеркнул Виктор Николаевич.

Роман Старовойт и Виктор Карамышев осмотрели педагогические городки участников, которые представили достижения своих школ.

Обладателем Гран-при фестиваля стала команда "Ритм" (Детский дом искусств "Ритм" г. Курска)

Команда из Луганской народной республики приехала на фестиваль уже во второй раз. Молодые педагоги приготовили интересную презентацию своей команды и творческий номер-поздравление Курской области.

— Наша команда состоит из педагогов разных учебных заведений. Всем интересно посмотреть на коллег из России, так как мы как раз начали переход на российские образовательные стандарты, и нам есть чему учиться, - поделилась Вероника Бова, председатель совета молодых педагогов города Луганска.

Команда Банищанской средней школы Льговского района Курской области впервые приняла участие в фестивале. В учебном заведении действуют два музея – этнографический и краеведческий, уголок православной культуры, а также поисковый отряд «Родник». С 1993 года поисковики подняли и захоронили 998 бойцов.

— Мы впервые на фестивале, очарованы и поражены его масштабом, и атмосфера здесь прекрасная, - говорит директор школы Лидия Сиволина. — Поедем домой с массой положительных эмоций и с хорошим зарядом бодрости перед новым учебным годом.

Педагогический фестиваль такого формата – единственный в России. «Алый парус» стал доброй традицией в регионе и вызывает интерес не только курских педагогов, а также учителей из соседних областей и даже зарубежья. С каждым годом он вовлекает в орбиту педагогического творчества и состязания все большее число участников.

Автор: Яна Шелест.

Материал подготовлен с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.