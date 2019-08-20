В Курск приедет режиссер Алла Сурикова

27 августа курян и гостей города приглашают на празднование Дня российского кино. Его почетными гостями станут народная артистка РФ, кинорежиссер, сценарист Алла Сурикова, экс-замглавы Минкультуры, продюсер, актёр, заслуженный работник культуры РФ Александр Голутва, с легкой руки которого в Курской области появился проект «Открытый экран», и исполнитель главной роли в фильме «Солдатик», 8-летний актёр Андрей Андреев.

Начнется праздник с творческой встречи режиссера Аллы Суриковой с курянами на малой сцене Курского драматического театра имени А.С. Пушкина «Седьмой этаж» в 14.00. Мастер не только ответит на интересующие вопросы гостей, но и представит на суд зрителей свою мелодраму 2018 года «Любовь и сакс» со звездным составом актеров, среди которых Максим Аверин, Екатерина Климова, Анна Ардова, Александр Скляр, Всеволод Шиловский, Сергей Газаров, Михаил Ефремов, Лариса Долина, Александр Песков, Ольга Прокофьева, Валерий Баринов. В фильме также снялись дочь и внук Аллы Суриковой - писательница Кира Сурикова и Артем Голутва – сын Киры Вадимовны и Александра Голутвы.

В Курской областной государственной филармонии торжественное мероприятие, посвященное Дню российского кино начнется в 17.00. Курян ждет праздничный концерт солистов филармонии и артистов цирка. Вход по пригласительным билетам (в кассах драмтеатра и филармонии).

Кстати, именно благодаря решению Александра Голутвы в нашем регионе стала возможна реализация проекта «Открытый экран». Александр Алексеевич более десяти лет курировал киноотрасль в стране, а в 2006 году по распоряжению Министерства культуры РФ в Курске появился «автоклуб» - ЗИЛ-5301 («Бычок»), представляющий собой выездной концертный комплекс со звуковым оборудованием и экраном в кузове, позволяющими крутить «кино на колесах». «Эти «Бычки» выделялись Министерством культуры регионам к праздникам Дню Победы, и годом ранее уже стало известно, что Курская область в список получателей не включена. Я лично попал в кабинет на прием к Александру Алексеевичу с просьбой всё же включить нас в этот список. Аргументировал тем, что на нашей земле состоялась переломная для Великой Отечественной войны битва на Курской дуге. И Голутва тут же распорядился о положительном решении, все документы были подписаны, за что ему, конечно, мы очень благодарны», - вспоминает экс-председатель комитета по культуре Курской области Валерий Рудской. Спустя несколько лет, а именно в 2010 году, официально был дан старт проекту «Открытый экран», и начались первые выезды в села нашего края. «Бычок» работал на них вплоть до 2017 года, когда на смену ему пришёл надувной экран. Таким образом, Александр Голутва лично посодействовал появлению нашего «Сельского показа», который в этом году отметил свое 10-летие».

(6+)

27 августа в 14.00 и 17.00

Курский драматический театр имени А.С. Пушкина

Ул. Ленина, 26