Тина Канделаки рассказала курянам о ЗОЖе и саморазвитии

Известный журналист и общественный деятель активно пообщалась с курянами на «ЗонеГазона»Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В минувшую субботу Курск посетила Тина Канделаки. Известный журналист и общественный деятель активно пообщалась с курянами на «ЗонеГазона». Ее мотивационную лекцию «Сила духа, красоты и мысли» посетило огромное количество молодежи. Тина рассказала курянам о современных технологиях и здоровом образе жизни, о фитнесе, правильном питании и саморазвитии. Встреча прошла на траве в раскрепощенной и дружелюбной обстановке, на ура.

— Я сидела на разных диетах, но лучше всего просто выработать правильные пищевые привычки, — поделилась с участниками зеленого пикника известная телеведущая. — Составьте пищевой дневник и напишите там все продукты, которые вы едите. Поделите их на полезные, не очень полезные, вредные и очень вредные. Каждую неделю вычеркивайте из своего рациона по одному очень вредному продукту. Так вы постепенно перестроите свои пищевые привычки, снизите вес и сохраните здоровье.

Встреча прошла в раскрепощенной и дружелюбной обстановкеФото: Яна ШЕЛЕСТ

Также Тина Канделаки предложила ребятам больше времени проводить вне информационного потока:

— Для начала хотя бы три раза в день по десять минут проводите без смартфона, десять минут тратьте на чтение книг, десять минут на занятия спортом и десять минут на ранжирование собственных дел по степени срочности и важности.

Тина Канделаки предложила больше времени проводить вне информационного потокаФото: Яна ШЕЛЕСТ

В конце встречи теледива сделала селфи со всеми участниками пикника и поблагодарила молодежь за активность. Журналистам Тина Канделаки рассказала, что не была в Курске десять лет, и сейчас она увидела, что город сильно изменился в лучшую сторону.

— Я много путешествую внутри страны. И когда я куда-то приезжаю, для меня очень важно, есть ли там условия для моих ежедневных тренировок. В Курске я увидела прекрасные условия для занятий физкультурой.

В конце встречи теледива сделала селфи со всеми участникамиФото: Яна ШЕЛЕСТ

Возможно, в ближайшее время ведущая приедет в Курск снова, чтобы принять участие в легкоатлетическом забеге. Гостья сама предложила пробежать десятикилометровый марафон, пока стоит хорошая погода.

— До конца сентября точно должна быть хорошая погода, - сказал Роман Старовойт.

Возможно, в ближайшее время ведущая приедет в Курск сноваФото: Яна ШЕЛЕСТ

Тина Канделаки сказала, что является ярой поклонницей здорового образа жизни и с удовольствием приедет в Курск.

— Я в Казани бежала, в Питере бежала, - пояснила ведущая. — Другое дело, что люблю больше фитнесс, за спиной у меня «десятки» еще нет, но я хочу все же ее пробежать. Есть к чему стремиться!