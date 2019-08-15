На МГОКе идет программа переоборудования

Программа повышения эффективности ремонтных служб успешно работает на предприятиях Металлоинвеста, в том числе на Михайловском ГОКе. В рамках программы службы укрепляются новым оборудованием. Так, недавно на МГОК поступил новый вертикально-фрезерный станок, выполняющий различные работы цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими фрезами. Юрий Мордвинов – победитель областных, корпоративных, международных конкурсов профессионального мастерства – провел производственные испытания нового оборудования. Это уже третий по счету подобный станок в цехах МГОКа.

- Станок позволяет обрабатывать детали с высокой точностью благодаря устройству цифровой индикации: электроника визуально подсказывает мастеру, до каких точек по горизонтали и вертикали необходимо переместить фрезу. Кроме того, сокращается время на обработку деталей за счет уменьшения числа операций. Возможность максимальной нагрузки на стол - до полутора тонн! Это позволяет обрабатывать крупногабаритные детали. А фрезерование методом попутной подачи делает обработку деталей из высокопрочных материалов особенно эффективной, - рассказал Юрий Викторович.

Главный технолог управления по производству запасных частей МГОКа Алексей Паничкин также по достоинству оценил новое оборудование:

- Новые станки позволяют нам существенно повышать эффективность ремонтных работ.

- У нас сейчас идет программа по переоборудованию, мы переходим на станки с числовым программным управлением, что позволит нам повысить производительность труда в полтора раза, - подытожил начальник механосборочного цеха Владимир Кашин.