В Курскую область привезли частицу мощей "современного апостола любви"

Чтимая икона преподобного Гавриила Ургебадзе и ковчег с частицей его святых мощей будут находится в Воскресенском храме .Железногорска до 11 августа и в храме Успения Пресвятой Богородицы Курчатова с 15 по 22 августа.

25 лет преподобный Гавриил Ургебадзе спал на кладбищах, 15 - провел в нищите, претерпел гонения и пытки, а сколько сотворил чудес - до сих пор рассказывают и записывают по всему миру!

По благословению митрополита Курского и Рыльского Германа в пределы Курской епархии будут принесены чтимая икона святого преподобного исповедника Гавриила Ургебадзе, с частицей мантии и доски, на которой он был погребен и ковчежец с частицей его святых мощей.

Архимандрит Гавриил - наш современник. Родился в Грузии. В детстве уверовал в Бога. И хотел быть монахом.

В 26 лет принял монашеский постриг. Своими руками возвел во дворе дома церковь, иконы собирал на свалках, реставрировал. Несмотря на запреты и гонения советской власти, он проповедовал Христа.

Был предан тяжелейшим пыткам и увечьям, но никогда себя не жалел.

Упокоился в 1995 году. И уже через 17 лет был прославлен в лике святых. Пять лет назад обретены нетленные мощи преподобного. Они находятся в Грузии.

Святыни в Курскую губернию доставили монахини с подворья Свято-Успенского женского монастыря Кемерова.

Матушка Мария, насельница подворья Свято-Успенского монастыря Кемерово, рассказала: «Очень много людей приложились к этой иконе в Москве в начале этого года, очень много получили исцеления и чудеса. Он устроил на работу, у кого не было деток - послал детей. Кто не мог семью организовать - вышли замуж. Кто болел раком - исцелился. Это в Москве нам написали, такие чудеса! Каждый день, пока мы стояли в Москве, люди постоянно шли, молились ему, исповедовались, причащались и, отслужив молебен, получали исцеление».

Еще при жизни верующие почитали отца Гавриила великим подвижником и приходили к нему, как к святому.

За любовь к людям его называют «современным апостолом любви» и сравнивают с Иоанном Богословом. Кроткая улыбка на лике батюшки вселяет надежду каждому приходящему к нему за помощью.