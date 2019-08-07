Курские таможенники задержали коллекцию монет

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Крупец Курской таможни таможенники задержали 42-летнего гражданина Молдовы, который пытался незаконно ввезти в Россию более 500 старинных и современных монет различных стран мира, сообщили на курской таможне.

В пункт пропуска прибыл грузовой автомобиль, перевозивший свежие фрукты из Молдовы в Россию. Во время таможенного досмотра кабины грузового автомобиля в подвесном ящике нашли четыре альбома с монетами и жетонами различных государств мира и годов выпуска – всего 521 предмет. Со слов водителя грузовика, знакомый попросил его перевезти монеты и жетоны из Молдовы в Москву. О том, что монеты и жетоны необходимо декларировать при ввозе в Россию, он не знал.

Изъятые монеты и жетоны направили на экспертизу. По заключению эксперта 43 монеты, отчеканенные более ста лет назад: австрийские геллеры, венгерские филлеры, пфенниги из Германии, миллимы из Египта, чентезимо из Италии, солиды из Ливонии, бани из Румынии и 34 медные и серебряные монеты императорской России, отнесены к категории культурных ценностей.

Культурными ценностями оказались и два жетона, созданных более 50 лет назад: жетон для торговых автоматов Министерства торговли СССР 1955-1957 года и жетон Кучкинский "LA OCHCKUREN COBHUDER HORDVIFZ"- "Украшение для женщин и девиц" (до 1917 года - царская Россия).

Остальные 476 монет и жетонов из 55 стран мира имеют нумизматическую ценность.

Экспертом общая свободная (рыночная) стоимость представленного товара (монет и жетонов) на внутреннем рынке Российской Федерации определена в размере около 60 тысяч рублей, что в пересчете составило более 830 ЕВРО.

По существующим правилам, при перемещении в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров для личного пользования, ввозимых в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже наземными видами транспорта, стоимостью более 500 ЕВРО, данные товары подлежат таможенному декларированию с уплатой таможенных платежей, добавили на таможне.