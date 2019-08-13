2019-08-13T11:10:02+03:00
Общество

В городе горняков обновили бассейн и детсад

Реконструкция завершится к 1 сентября
Ольга ДАНИЛОВА
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Новая площадка в детсадуНовая площадка в детсадуФото: предоставлено пресс-службой
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Масштабная реновация проходит сейчас в железногорском городском бассейне «Нептун». Здесь реконструируют холл. Так, будет открыт переход из холла в зал борьбы и раздевалки для спортсменов. Также идет полным ходом ремонт в санузлах. Строители частично обновили плитку в самом бассейне, установили новые лестницы и поручни для удобства выхода из воды, «обшили» сауну. Ремонт идет при поддержке компании «Металлоинвест».

Также в бассейне открыт медицинский кабинет, а тренажерный зал «переехал» на второй этаж, в более просторное и светлое помещение.

Тренажерный зал разместился в просторном помещении Фото: предоставлено пресс-службой

Тренажерный зал разместился в просторном помещенииФото: предоставлено пресс-службой

Реконструкция бассейна была начата еще в прошлом году, когда здесь провели капремонт крыши и обновили вход. Свои двери обновленный бассейн распахнет уже 1 сентября.

Существенные изменения произошли и на еще одном соцобъекте Железногорска – в детском саду № 4. Здесь возвели новый спортивно-игровой комплекс, установили стойки для игры в волейбол, в ближайшее время физкультурную площадку оборудуют и травмобезопасным покрытием.

По словам заведующей детским садом Ирины Милехиной, само открытие детского сада четыре года назад и сегодняшняя модернизация групп состоялись также благодаря поддержке компании «Металлоинвест» в рамках трехстороннего социального партнерства с администрациями города и региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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