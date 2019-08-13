В городе горняков обновили бассейн и детсад

Масштабная реновация проходит сейчас в железногорском городском бассейне «Нептун». Здесь реконструируют холл. Так, будет открыт переход из холла в зал борьбы и раздевалки для спортсменов. Также идет полным ходом ремонт в санузлах. Строители частично обновили плитку в самом бассейне, установили новые лестницы и поручни для удобства выхода из воды, «обшили» сауну. Ремонт идет при поддержке компании «Металлоинвест».

Также в бассейне открыт медицинский кабинет, а тренажерный зал «переехал» на второй этаж, в более просторное и светлое помещение.

Тренажерный зал разместился в просторном помещенииФото: предоставлено пресс-службой

Реконструкция бассейна была начата еще в прошлом году, когда здесь провели капремонт крыши и обновили вход. Свои двери обновленный бассейн распахнет уже 1 сентября.

Существенные изменения произошли и на еще одном соцобъекте Железногорска – в детском саду № 4. Здесь возвели новый спортивно-игровой комплекс, установили стойки для игры в волейбол, в ближайшее время физкультурную площадку оборудуют и травмобезопасным покрытием.

По словам заведующей детским садом Ирины Милехиной, само открытие детского сада четыре года назад и сегодняшняя модернизация групп состоялись также благодаря поддержке компании «Металлоинвест» в рамках трехстороннего социального партнерства с администрациями города и региона.