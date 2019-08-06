Волгоградское металлургическое предприятие «Красный Октябрь» приглашает на работу

Машинист мостового крана 3-6 разряда

Должностные обязанности:

Работа в производственных цехах в соответствии с имеющейся квалификацией

Требования:

Наличие документов о профессиональной подготовке и необходимой квалификации.

Машинист экскаватора Либхер

Должностные обязанности:

Разгрузка, погрузка, перевалка металлолома

Требования:

Наличие удостоверения тракториста-машиниста категории "Д", отметки (свидетельство) на право работы экскаваторщиком.

Монтер пути 6 разряда

Должностные обязанности:

Выполнение работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного пути

Требования:

Наличие документа о подготовке (переподготовке) по профессии «монтер пути». Знание правил монтажа стрелочных переводов, способов замера кривых участков пути, подбора укороченных рельсов.

Контролер ОТК 4-6 разряда

Должностные обязанности:

- Контроль качества продукции на различных участках технологического процесса;

- Выявление случаев несоответствия продукции техническим требованиям;

- Контроль испытаний, отбора проб, сортировки металла

Требования:

Знание физических и химических свойств контролируемых полуфабрикатов, сырья и готовой продукции, требований государственных стандартов, предъявляемых к качеству продукции.

Токарь 5-6 разряда (ДИП300, ДИП500)

Должностные обязанности:

Изготовление запасных частей к оборудованию в соответствии с имеющейся квалификацией

Требования:

Опыт работ на ДИП300, ДИП500. Наличие необходимой квалификации.

Должностные обязанности:

Работа в ремонтно-механическом отделении, изготовление запасных частей к оборудованию в соответствии с имеющейся квалификацией

Требования:

Наличие квалификации токаря 6 разряда.

Аппаратчик воздухоразделения 5-6 разряда

Должностные обязанности:

Ведение технологического процесса на установках (агрегатах) в соответствии с квалификацией

Требования:

Наличие квалификации аппаратчика 5-6 разряда.

Оператор котельной 6 разряда

Должностные обязанности:

Обслуживание водогрейных и паровых котлов различных систем

Требования:

Наличие соответствующей квалификации.

Огнеупорщик 5 разряда

Должностные обязанности:

Разборка огнеупорных кладок, ведение кладки из обыкновенного и огнеупорного кирпича, футеровка печных агрегатов, кладка сводов, подов, арок, регенераторов, изготовление растворов, бетонов, чистка ячеек, насадок

Требования:

Знание видов и марок огнеупорных изделий, требований, предъявляемых к качеству кладки, устройств зон футеровки агрегатов, правил заливки и зачистки швов, укладки замкового кирпича.

Слесарь по ремонту металлургического оборудования 5-6 разряда

Должностные обязанности:

Обслуживание и ремонт металлургического, энергетического оборудования.

Требования:

Соответствие квалификационным требованиям слесаря 5-6 разряда.

Слесарь по ремонту оборудования котельных 6 разряда

Должностные обязанности:

Текущий ремонт котлов и вспомогательного оборудования

Требования:

Соответствие квалификационным требованиям слесаря 6 разряда.

Слесарь-трубопроводчик 6 разряда

Должностные обязанности:

- Проверка и ремонт трубопроводов

Требования:

- Знание материалов, применяемых в трубопроводном деле, и их свойства; способы соединения труб, места расположения вентилей; степень нагрева труб при гибке; выполнение простых слесарных работ; устройство гибочных станков; простой слесарный и измерительный инструмент и способы его применения;

- Опыт работы;

- Наличие соответствующего квалификационного удостоверения.

Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда

Должностные обязанности:

- Диагностирование и регулировка всех систем и агрегатов легковых, грузовых автомобилей и автобусов;

- Ремонт, сборка, регулировка, испытание, сдача сложных агрегатов и узлов автомобилей различных марок

Требования:

- Наличие профессиональной подготовки и соответствие квалификационным требованиям;

- Знание конструктивных особенностей автомобилей и автобусов различных марок;

- Знание технических условий на ремонт, испытаний и сдачи сложных агрегатов и узлов;

- Знание правил ремонта и способов регулировки.

Электромонтер по ремонту оборудования 6 разряда

Должностные обязанности:

Выполнение работ в соответствии с требованиями к квалификации

Требования:

Наличие соответствующего образования, квалификации 5 или 6 разряда.

Строгальщик

Должностные обязанности:

Выполнение строгательных операций на станке

Требования:

Начальное профессиональное образование («станочник»)

Водитель автомобиля (категории В,С,Е)

Должностные обязанности:

- Диагностика технического состояния автомобиля перед выездом на линию;

- Управление грузовым автомобилем;

- Устранение возникших во время работы на линии эксплуатационных неисправностей;

- Оформление путевых листов.

Требования:

- Среднее полное образование;

- Опыт работы не менее 3 лет;

- Водительское удостоверение категории B, C, Е.

Тракторист 7 разряда (МОАЗ) (категория D)

Должностные обязанности:

Управление трактором (МОАЗ), работающим на жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или устройств.

Требования:

Наличие документа, удостоверяющего квалификацию, категории D (обязательно), опыт работы от 1 года.

Мастер по ремонту механического оборудования

Должностные обязанности:

- Организация и проведение технического облуживания и ремонтов механического оборудования в соответствии с установленными технологиями, выполнение поставленных задач;

- Обеспечение руководства вверенным участком, управление подчиненным персоналом, осуществление производственного контроля, организация выполнения мероприятий по охране труда, контроля соблюдения работниками соответствующих правил;

Требования:

- Знание ремонтной службы в цехе, технических характеристик, конструктивных особенностей, назначения, режимов работы и правил эксплуатации оборудования; организации и технологии ведении ремонтных работ; методов монтажа, регулировки и наладки оборудования; порядка составления технической документации;

- Высшее (техническое) образование;

- Опыт работы в должности мастера не менее 1 года.

Оператор станков с программным управлением 5 разряда

Должностные обязанности:

- Ведение процесса обработки сложных деталей с большим числом переходов, требующих перестановок деталей и комбинированного крепления их по 6-7 квалитетам на станках с программным управлением;

- Обработка пробных деталей после наладки;

Требования:

- Среднее профессиональное образование;

- Опыт работы от 1 года;

- Знание устройства и кинематических схем станков с ПУ, правил их наладки; правил настройки и регулировки контрольно-измерительных инструментов и приборов; способов установки и выверки деталей; основ теории резания металлов в пределах выполняемой работы; правил определения режимов резания по справочниками паспорту станка; принципов калибровки сложных профилей; правил чтения чертежей обрабатываемых деталей.

Машинист бульдозера

Должностные обязанности:

- Выполнение работ с бульдозером с двигателем мощностью до 100 л.с.;

- Работа на шлаковом отвале;

Требования согласно имеющейся квалификации машиниста бульдозера 5 разряда.

Электрик цеха (руководитель службы)

Должностные обязанности:

- Организация технически правильной эксплуатации, качественного и своевременного ремонта электрооборудования и электросетей подразделения, бесперебойного обеспечения производства электроэнергией, контроля за рациональным расходованием электроэнергии, соблюдение режима экономии;

- Руководство организацией и планированием работы электрохозяйства цеха, разработкой графиков ремонта электрооборудования и электросетей, планов потребления цехом электроэнергии, норм расхода и режимов потребления электроэнергии.

Требования:

- Высшее профессиональное (техническое) образование;

- Стаж работы в области электроснабжения на инженерно-технических должностях не менее 3-х лет

ИЛИ

- Среднее профессиональное (техническое) образование;

- Стаж работы в области электроснабжения на инженерно-технических должностях не менее 5-ти лет.

Инженер-программист

Должностные обязанности:

- Разработка, сопровождение и поддержка (модификация на основе исходных кодов) прикладного программного обеспечения для систем управления предприятием;

- Разработка реляционных баз данных SQL, создание запросов, хранимых процедур и т.д.

Требования:

- Опыт разработки на платформе Visual Studio (языки программирования C# либо Visual Basic 6.0, база данных SQL).

Обращаться по телефонам отдела кадров: (8442) 74-83-18, 74-85-46

г. Волгоград, пр-т Ленина, 110