Волгоградское металлургическое предприятие «Красный Октябрь» приглашает на работу
Машинист мостового крана 3-6 разряда
Должностные обязанности:
Работа в производственных цехах в соответствии с имеющейся квалификацией
Требования:
Наличие документов о профессиональной подготовке и необходимой квалификации.
Машинист экскаватора Либхер
Должностные обязанности:
Разгрузка, погрузка, перевалка металлолома
Требования:
Наличие удостоверения тракториста-машиниста категории "Д", отметки (свидетельство) на право работы экскаваторщиком.
Монтер пути 6 разряда
Должностные обязанности:
Выполнение работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения железнодорожного пути
Требования:
Наличие документа о подготовке (переподготовке) по профессии «монтер пути». Знание правил монтажа стрелочных переводов, способов замера кривых участков пути, подбора укороченных рельсов.
Контролер ОТК 4-6 разряда
Должностные обязанности:
- Контроль качества продукции на различных участках технологического процесса;
- Выявление случаев несоответствия продукции техническим требованиям;
- Контроль испытаний, отбора проб, сортировки металла
Требования:
Знание физических и химических свойств контролируемых полуфабрикатов, сырья и готовой продукции, требований государственных стандартов, предъявляемых к качеству продукции.
Токарь 5-6 разряда (ДИП300, ДИП500)
Должностные обязанности:
Изготовление запасных частей к оборудованию в соответствии с имеющейся квалификацией
Требования:
Опыт работ на ДИП300, ДИП500. Наличие необходимой квалификации.
Должностные обязанности:
Работа в ремонтно-механическом отделении, изготовление запасных частей к оборудованию в соответствии с имеющейся квалификацией
Требования:
Наличие квалификации токаря 6 разряда.
Аппаратчик воздухоразделения 5-6 разряда
Должностные обязанности:
Ведение технологического процесса на установках (агрегатах) в соответствии с квалификацией
Требования:
Наличие квалификации аппаратчика 5-6 разряда.
Оператор котельной 6 разряда
Должностные обязанности:
Обслуживание водогрейных и паровых котлов различных систем
Требования:
Наличие соответствующей квалификации.
Огнеупорщик 5 разряда
Должностные обязанности:
Разборка огнеупорных кладок, ведение кладки из обыкновенного и огнеупорного кирпича, футеровка печных агрегатов, кладка сводов, подов, арок, регенераторов, изготовление растворов, бетонов, чистка ячеек, насадок
Требования:
Знание видов и марок огнеупорных изделий, требований, предъявляемых к качеству кладки, устройств зон футеровки агрегатов, правил заливки и зачистки швов, укладки замкового кирпича.
Слесарь по ремонту металлургического оборудования 5-6 разряда
Должностные обязанности:
Обслуживание и ремонт металлургического, энергетического оборудования.
Требования:
Соответствие квалификационным требованиям слесаря 5-6 разряда.
Слесарь по ремонту оборудования котельных 6 разряда
Должностные обязанности:
Текущий ремонт котлов и вспомогательного оборудования
Требования:
Соответствие квалификационным требованиям слесаря 6 разряда.
Слесарь-трубопроводчик 6 разряда
Должностные обязанности:
- Проверка и ремонт трубопроводов
Требования:
- Знание материалов, применяемых в трубопроводном деле, и их свойства; способы соединения труб, места расположения вентилей; степень нагрева труб при гибке; выполнение простых слесарных работ; устройство гибочных станков; простой слесарный и измерительный инструмент и способы его применения;
- Опыт работы;
- Наличие соответствующего квалификационного удостоверения.
Слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда
Должностные обязанности:
- Диагностирование и регулировка всех систем и агрегатов легковых, грузовых автомобилей и автобусов;
- Ремонт, сборка, регулировка, испытание, сдача сложных агрегатов и узлов автомобилей различных марок
Требования:
- Наличие профессиональной подготовки и соответствие квалификационным требованиям;
- Знание конструктивных особенностей автомобилей и автобусов различных марок;
- Знание технических условий на ремонт, испытаний и сдачи сложных агрегатов и узлов;
- Знание правил ремонта и способов регулировки.
Электромонтер по ремонту оборудования 6 разряда
Должностные обязанности:
Выполнение работ в соответствии с требованиями к квалификации
Требования:
Наличие соответствующего образования, квалификации 5 или 6 разряда.
Строгальщик
Должностные обязанности:
Выполнение строгательных операций на станке
Требования:
Начальное профессиональное образование («станочник»)
Водитель автомобиля (категории В,С,Е)
Должностные обязанности:
- Диагностика технического состояния автомобиля перед выездом на линию;
- Управление грузовым автомобилем;
- Устранение возникших во время работы на линии эксплуатационных неисправностей;
- Оформление путевых листов.
Требования:
- Среднее полное образование;
- Опыт работы не менее 3 лет;
- Водительское удостоверение категории B, C, Е.
Тракторист 7 разряда (МОАЗ) (категория D)
Должностные обязанности:
Управление трактором (МОАЗ), работающим на жидком топливе, при транспортировке различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с применением прицепных приспособлений или устройств.
Требования:
Наличие документа, удостоверяющего квалификацию, категории D (обязательно), опыт работы от 1 года.
Мастер по ремонту механического оборудования
Должностные обязанности:
- Организация и проведение технического облуживания и ремонтов механического оборудования в соответствии с установленными технологиями, выполнение поставленных задач;
- Обеспечение руководства вверенным участком, управление подчиненным персоналом, осуществление производственного контроля, организация выполнения мероприятий по охране труда, контроля соблюдения работниками соответствующих правил;
Требования:
- Знание ремонтной службы в цехе, технических характеристик, конструктивных особенностей, назначения, режимов работы и правил эксплуатации оборудования; организации и технологии ведении ремонтных работ; методов монтажа, регулировки и наладки оборудования; порядка составления технической документации;
- Высшее (техническое) образование;
- Опыт работы в должности мастера не менее 1 года.
Оператор станков с программным управлением 5 разряда
Должностные обязанности:
- Ведение процесса обработки сложных деталей с большим числом переходов, требующих перестановок деталей и комбинированного крепления их по 6-7 квалитетам на станках с программным управлением;
- Обработка пробных деталей после наладки;
Требования:
- Среднее профессиональное образование;
- Опыт работы от 1 года;
- Знание устройства и кинематических схем станков с ПУ, правил их наладки; правил настройки и регулировки контрольно-измерительных инструментов и приборов; способов установки и выверки деталей; основ теории резания металлов в пределах выполняемой работы; правил определения режимов резания по справочниками паспорту станка; принципов калибровки сложных профилей; правил чтения чертежей обрабатываемых деталей.
Машинист бульдозера
Должностные обязанности:
- Выполнение работ с бульдозером с двигателем мощностью до 100 л.с.;
- Работа на шлаковом отвале;
Требования согласно имеющейся квалификации машиниста бульдозера 5 разряда.
Электрик цеха (руководитель службы)
Должностные обязанности:
- Организация технически правильной эксплуатации, качественного и своевременного ремонта электрооборудования и электросетей подразделения, бесперебойного обеспечения производства электроэнергией, контроля за рациональным расходованием электроэнергии, соблюдение режима экономии;
- Руководство организацией и планированием работы электрохозяйства цеха, разработкой графиков ремонта электрооборудования и электросетей, планов потребления цехом электроэнергии, норм расхода и режимов потребления электроэнергии.
Требования:
- Высшее профессиональное (техническое) образование;
- Стаж работы в области электроснабжения на инженерно-технических должностях не менее 3-х лет
ИЛИ
- Среднее профессиональное (техническое) образование;
- Стаж работы в области электроснабжения на инженерно-технических должностях не менее 5-ти лет.
Инженер-программист
Должностные обязанности:
- Разработка, сопровождение и поддержка (модификация на основе исходных кодов) прикладного программного обеспечения для систем управления предприятием;
- Разработка реляционных баз данных SQL, создание запросов, хранимых процедур и т.д.
Требования:
- Опыт разработки на платформе Visual Studio (языки программирования C# либо Visual Basic 6.0, база данных SQL).
Обращаться по телефонам отдела кадров: (8442) 74-83-18, 74-85-46
г. Волгоград, пр-т Ленина, 110
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