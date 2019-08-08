В Курской области в пилотном режиме заработал проект «Цифровая школа»

Проект «Цифровая школа» в пилотном режиме реализован в двух образовательных учреждениях Курской области – в Фатеже и Курчатове. Здесь организован выделенный защищенный канал связи, зоны Wi-Fi для учителей и для учеников с контент-фильтрацией, а также установлены видеокамеры.

Камеры позволяют не только фиксировать входящих и выходящих людей, но и идентифицировать их по биометрическим данным. Помимо этого, система видеонаблюдения поможет выявить нарушителей и преступников, находящихся в розыске, в случае, если они появятся в поле зрения камер. Цифровое решение по безопасности может быть интегрировано с пропускной системой – турникетом. Это не только позволит автоматизировать сбор данных о статистике посещаемости школ, но и станет полезным инструментом для служб МЧС: в случае возникновения чрезвычайных ситуаций система поможет определить, кто остался в здании, и нуждаются ли эти люди в оперативной помощи.

Школы оснащены также новой техникой для проведения цифровых уроков: современное оборудование подключено к облачной платформе цифрового провайдера для организации виртуальных рабочих мест учеников. При этом, одно из устройств представляет собой инновационную мультитач-панель для тестирования технологии интерактивного контента.

Развернут и сервис покопийной печати: с рабочих мест ученики и преподаватели могут онлайн отправлять документы на печать на общие многофункциональные устройства. Это позволяет оптимизировать учебный процесс и экономить не только время, но и расходные материалы: бумагу и картриджи с чернилами.

Никитина Людмила Николаевна, директор Гимназии №2 Курчатова:

- Уже сейчас понимаем преимущества, которые появились. Это и упрощение работы благодаря общей сети, и совершенствование учебно-воспитательного процесса, и возможность демонстрации обучающих материалов более современным и интересным для учеников способом. Огромная благодарность «Ростелекому» за помощь в создании этой системы.