Выходные в Курске: «Зона Газона» с Тиной Канделаки и лекции о Данииле Гранине

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«Умный пикник»

10 августа пройдет молодежный фестиваль здорового образа жизни «Зона Газона – здоровый пикник».

Уникальные площадки, разнообразие видов спорта, мастер-классы, еда, развлечения, творчество!

Место проведения: Парк Культуры и Отдыха имени 50-летия ВЛКСМ (Боева дача).

Время проведения: с 15.00 до 19.00.

Специальным гостем мероприятия станет российская журналистка, телеведущая, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала Тина Канделаки.

В программе фестиваля: детский футбольный фестиваль, фестиваль воздушных змеев, фестиваль йоги, фестиваль ГТО среди трудовых коллективов, мастер-класс по кросс-фиту, танцевальный джем, спортивный туризм, бодибилдинг, воркаут, стритбол, соревнования по бадминтону, боче, фрисби, бамперболу, лекции о здоровом питании, настольный теннис, настольный хоккей, настольные игры, стрельба из лука, историческая реконструкция, сап-серфинг.

Будут организованы зоны фудкорта и торговли.

Культурологический марафон

Даниил Гранин родом из Курской области, но не многие об этом знаютФото: из открытых источников

До 11 августа в Курске проходит культурологический марафон «Все грани Гранина» в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя.

Даниил Гранин – выдающийся советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, чьи произведения вошли в золотой фонд мировой литературы. Указом президента РФ от 21 декабря 2017 года «Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения» 2019 год был объявлен Годом Гранина.

Курская область неслучайно первой принимает марафон, ведь она является малой родиной писателя. Даниил Гранин родился недалеко от города Рыльска, в селе Волынка.

Культурологический марафон будет включать выставку уникальных материалов о жизни и творчестве Даниила Гранина, в том числе полную библиографию его произведений; дискуссионный клуб, где будут обсуждаться вопросы саморазвития; ретроспективный кинофестиваль фильмов, снятых по сценариям писателя; читательский марафон, в рамках которого все желающие смогут прочитать отрывок из произведений Даниила Александровича и стать участниками видеокниги своего города на сайте гранигранина.рф; флешмоб по творчеству прозаика.

Программа культорологического марафона «Все грани Гранина»

(все мероприятия будут проходить на базе областного Дворца молодежи)

9- 11 августа

12.00-19.00. Работа выставки «Все грани Гранина», приуроченная к 100-летию Д.А.Гранина».

9 -11 августа

12.30. Лекция в дискуссионном клубе.

15.30. Лекция в дискуссионном клубе

Вход на все мероприятия свободный.

День физкультурника

В Курской области отметят День физкультурникаФото: предоставлено пресс-службой

10 августа День физкультурника отметят в Курской области. Программа основных мероприятий такова:

8:00 - утренняя зарядка «Время активных», парк Боева дача;

10:00 - всероссийские массовые соревнования по стритболу «Оранжевый мяч», открытие площадок для стритбола, Детский парк;

11:00 - региональный этап всероссийского фестиваля детского дворового футбола, парк Боева дача;

13:00 - открытие спортивной площадки, проспект Энтузиастов 3-5;

14:00 - спортивный праздник «Территория силы», Театральная площадь;

15:40 - открытие площадки для стритбола и воркаута, парк Боева дача;

Программа мероприятий на стадионе поселка им. К. Либкнехта в День физкультурника в Курчатовском районе:

8:00 - пляжный волейбол;

9:00 - игры на кубок главы Курчатовского района по футболу: «Иванино» - «Макаровка»; «Пены» - «Дичня»;

11:00 - торжественное открытие праздника;

11:15 - утренняя гимнастика с главой Курчатовского района А.В. Ярыгиным;

11:30 - комбинированная легкоатлетическая эстафета: 4x100 м;

11:45 - соревнования среди мужчин и женщин, в том числе в различных силовых дисциплинах;

14:00 - торжественное закрытие праздника, награждение.

11 августа в 10:00 - областные соревнования по триатлону на дистанции «спринт». Курчатов, набережная;

11 августа в 10:30 - чемпионат Курской области по мотокроссу (1 этап). г.Обоянь;

11 августа в 16:00 - областные соревнования по бодибилдингу, г. Курск, концертно-зрелищный и тренировочный центр «Мега ГРИНН».