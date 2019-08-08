На МГОКе выбрали лучшую бригаду экскаваторщиков

На градообразующем предприятии региона Михайловском ГОКе определили бригаду лучших экскаваторщиков. По итогам конкурса во втором квартале победу завоевала бригада Валерия Мухина. Бригада шагающего экскаватора №32 отгрузила в июле 175 тысяч кубометров вскрыши и таким образом перевыполнили план.

Грамотная организация работы, опыт, наставничество, сплоченность, опора на товарища – вот основные составляющие успеха по мнению передовиков.

Валерий Мухин работает экскаваторщиком уже 33 года. В 720-тонной машине, состоящей из сотен сложных механизмов, ему знаком каждый винтик:

- Важно заботливое отношение к технике. За машиной надо смотреть, вовремя ремонтировать, проводить смазку, соблюдать правила эксплуатации и безопасности труда, - рассказывает бригадир.

- Управлять такой махиной непросто. Важно знать все узлы машины и уметь их обслуживать качественно и вовремя, чтобы они работали в связке и не выходили из строя», – говорит коллега Мухина Юрий Кондаков.

К слову, изначально конкурс появился по инициативе сотрудников рудоуправления. Свою идею они подали на «Фабрику идей» Бизнес-Системы Металлоинвеста.

Коллектив рудоуправления активно участвует в проектах вовлеченности персонала, которые реализуются в компании. Так, на недавно прошедшем корпоративном конкурсе профмастерства машинист экскаватора Владимир Могилин занял первое место.