2019-08-08T13:25:27+03:00
Экономика

На МГОКе выбрали лучшую бригаду экскаваторщиков

Грамотная организация работы и опыт – основные составляющие успеха
Ольга ДАНИЛОВА
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Конкурс появился по инициативе сотрудников рудоуправленияКонкурс появился по инициативе сотрудников рудоуправленияФото: предоставлено пресс-службой
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На градообразующем предприятии региона Михайловском ГОКе определили бригаду лучших экскаваторщиков. По итогам конкурса во втором квартале победу завоевала бригада Валерия Мухина. Бригада шагающего экскаватора №32 отгрузила в июле 175 тысяч кубометров вскрыши и таким образом перевыполнили план.

Грамотная организация работы, опыт, наставничество, сплоченность, опора на товарища – вот основные составляющие успеха по мнению передовиков.

Валерий Мухин работает экскаваторщиком уже 33 года. В 720-тонной машине, состоящей из сотен сложных механизмов, ему знаком каждый винтик:

- Важно заботливое отношение к технике. За машиной надо смотреть, вовремя ремонтировать, проводить смазку, соблюдать правила эксплуатации и безопасности труда, - рассказывает бригадир.

- Управлять такой махиной непросто. Важно знать все узлы машины и уметь их обслуживать качественно и вовремя, чтобы они работали в связке и не выходили из строя», – говорит коллега Мухина Юрий Кондаков.

К слову, изначально конкурс появился по инициативе сотрудников рудоуправления. Свою идею они подали на «Фабрику идей» Бизнес-Системы Металлоинвеста.

Коллектив рудоуправления активно участвует в проектах вовлеченности персонала, которые реализуются в компании. Так, на недавно прошедшем корпоративном конкурсе профмастерства машинист экскаватора Владимир Могилин занял первое место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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