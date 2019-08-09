2019-08-09T12:38:39+03:00
Общество

В Курск приедет «Поезд Победы»

Памятная акция пройдет 14 и 15 августа
Яна ШЕЛЕСТ
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Фото: администрация Курской областиФото: администрация Курской области
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14 и 15 августа в Курской области пройдет памятная акция «Поезд Победы», приуроченная к празднованию 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков на Курской дуге.

Поезд проедет по местам боевой славы Курской области. Его пассажирами станут ветераны, почетные гости волонтеры и молодые железнодорожники, всего более 150 человек. Поведет локомотив настоящий советский магистральный пассажирский паровоз П-36, который также называют «Генералом».

Фото: администрация Курской области

Фото: администрация Курской области

«Поезд Победы» проследует по местам боевой славы Курской области. В среду, 14 августа, состав отправится по маршруту «Курск – Мармыжи», в пути остановится на станциях Охочевка, Щигры и Черемисиново.

На каждой станции пассажиров «генеральского» поезда будут встречать местные жители с музыкой и цветами, состоятся возложения цветов к мемориальным объектам, будут организованы концертные и экскурсионные программы, полевая кухня.

Фото: администрация Курской области

Фото: администрация Курской области

14 августа в 8:30 на железнодорожной станции в Курске состоится торжественный митинг, затем «Поезд Победы» отправится по следующему маршруту:

9:15 – отправление от станции «Курск»; 10:12 – 10:52 - пребывание на станции Охочевка (Щигровский район); 11:10 – 12:10 – поезд остановится на станции «Щигры»; 12:36 – 13:30 – «Поезд Победы» будет находиться в Черемисиново; 14:00 – 16:55 – остановка на станции «Мармыжи» (п. им. Ленина Советского района); 18:30 – время прибытия в Курск.

Фото: администрация Курской области

Фото: администрация Курской области

15 августа «Поезд Победы» отправится по маршруту «Курск – Поныри» с остановками на станциях Свобода и Золотухино. График движения поезда:

В 9:30 в Курске состоится торжественная церемония отправления «Поезда Победы», далее он отправится по следующему маршруту: 10:00 – отъезд от станции «Курск»; 10:30 – 11:47 – остановка на станции «Свобода» (д. Будановка, Золотухинский район); 12:07 – 13:05 – «Поезд Победы» будет находиться на станции «Золотухино» (п. Золотухино); 13:40 – 17:35 – пребывание станции – «Поныри» (п.Поныри); 18:50 – время прибытия в Курск.

Фото: администрация Курской области

Фото: администрация Курской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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