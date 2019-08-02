2019-08-02T13:17:10+03:00
Экономика

На курском МГОКе будут использовать техническую воду повторно

Новый проект позволит снизить нагрузку на экологию
Ольга ДАНИЛОВА
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Сейчас на Михайловском ГОКе действуют замкнутые циклы водоснабженияСейчас на Михайловском ГОКе действуют замкнутые циклы водоснабженияФото: предоставлено пресс-службой
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Станция оборотного водоснабжения возводится на дробильно-сортировочной фабрике (ДСФ) Михайловского ГОКа. Реализация проекта позволит более рационально использовать водные ресурсы.

Как рассказал главный энергетик ДСФ Павел Сиприков, вода широко используется на фабрике - при производстве сушеных видов товарной продукции, при дроблении и транспортировке по конвейерам богатой руды и щебня сухой магнитной сепарации. Фактически станция позволит использовать техническую воду повторно. Высокотехнологичное оборудование и автоматические системы управления помимо главной задачи – снижения нагрузки на экологию - еще и обеспечат эффективность и безопасность процессов.

Сейчас проложено около 40 процентов водоводов. Работу планируется завершить до конца года. А в 2020-м будет построена сама насосная станция.

Сейчас на Михайловском ГОКе действуют замкнутые циклы водоснабжения, идет системный контроль качества сточных вод, заявили на комбинате. По данным статистики по итогам 2018 года объем сброса в водные объекты был ниже установленного лимита на 36,9%, а содержание контролируемых веществ в сточных водах ниже норматива на 86,5%.

Работы по снижению уровня забора воды из природных источников для максимального исключения потери воды при технологических процессах продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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