2019-08-02T10:46:11+03:00
Экономика

Железнодорожники МГОКа отметили профессиональный праздник

Накануне на предприятии подвели итоги и наградили лучших сотрудников
Ольга ДАНИЛОВА
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Железнодорожный транспорт сегодня играет большую роль в работе всего комбинатаЖелезнодорожный транспорт сегодня играет большую роль в работе всего комбинатаФото: предоставлено пресс-службой
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Сегодня железнодорожная сеть комбината - это 269 километров путей, около 400 километров контактной сети и 17 станций. А в перевозке горной массы заняты 65 тяговых агрегатов и 29 маневровых тепловозов.

Как рассказал начальник управления железнодорожного транспорта Павел Бойков, инфраструктура подразделения в рамках инвестиционных программ компании «Металлоинвест» непрерывно развивается. В этом году закончена реконструкция станции Медовая, продолжается модернизация Восточной. Каждый год обновляется парк техники.

Что и говорить, железнодорожный транспорт сегодня играет большую роль в работе всего комбината. Это связующее звено между подразделениями МГОКа, которое объединяет в одну неразрывную цепь рудоуправление, обогатительную и дробильно-сортировочную фабрику. Кроме того, железнодорожники обеспечивают сообщение МГОКа с внешней сетью: вывозят готовую продукцию курских горняков и принимают грузы, которые идут на комбинат.

Обновление техники идет постоянно. Так, в этом году на комбинат прибыли новый тяговый агрегат, 36 думпкаров повышенной грузоподъемности, три тепловоза и четыре хоппер-дозатора – саморазгружающихся бункерных грузовых вагонов, которые используют для балластировки железнодорожных путей.

Но помимо чисто производственных задач коллектив управления железнодорожного транспорта большое внимание уделяет и «социалке». МГОКовские железнодорожники - шефы школы №4 и детсада №16 Железногорска. Также они заботится о памятнике в урочище Опажье, участвует в спортивных мероприятиях и конкурсах, как комбинатовских, так и корпоративных.

Безусловно, подтверждено и высокое профессиональное мастерство всех сотрудников подразделения. Вес они несут большую ответственность за работоспособность главной транспортной артерии градообразующего предприятия. Поэтому вручение наград стало особым событием на комбинате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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