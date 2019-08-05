В Курске пройдет культурологический марафон в честь Даниила Гранина

С 8 по 11 августа в Курске пройдет культурологический марафон «Все грани Гранина» в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя.

Старт мероприятия запланирован 8 августа в 12.00 на базе областного Дворца молодежи (г. Курск, ул. Белгородская, 14Б).

В открытии примет участие руководитель культурологического марафона, председатель комитета Российского книжного союза по региональному развитию Марина Абрамова.

Даниил Гранин – выдающийся советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель, чьи произведения вошли в золотой фонд мировой литературы. Указом президента РФ от 21 декабря 2017 года «Об увековечении памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения» 2019 год был объявлен Годом Гранина.

Важным событием праздничных и мемориальных мероприятий станет культурологический марафон «Все грани Гранина», который будет проходить с 8 августа по 15 декабря в шести регионах России.

Курская область неслучайно первой принимает марафон, ведь она является малой родиной писателя. Даниил Гранин родился недалеко от города Рыльска, в селе Волынка.

Культурологический марафон будет включать выставку уникальных материалов о жизни и творчестве Даниила Гранина, в том числе полную библиографию его произведений; дискуссионный клуб, где будут обсуждаться вопросы саморазвития; ретроспективный кинофестиваль фильмов, снятых по сценариям писателя; читательский марафон, в рамках которого все желающие смогут прочитать отрывок из произведений Даниила Александровича и стать участниками видеокниги своего города на сайте гранигранина.рф; флешмоб по творчеству прозаика.

Вход на все мероприятия свободный.

Важнейшей часть марафона станет презентация проекта «Колыбель» – культурологического центра на малой родине писателя. Проект будет создан на месте бывшего села Волынка – эта территория сегодня входит в состав Рыльска. Проект «Колыбель» при поддержке Российского книжного союза позволит создать на территории площадью полтора гектара такие культурно-духовные объекты, как часовня в честь небесного покровителя писателя Даниила Пророка; музей творческого наследия Даниила Гранина; фестивальный комплекс с открытой сценой для ежегодного Гранинского фестиваля; сад из ста библейских деревьев айвы, высаженных волонтерами в честь 100-летнего юбилея писателя.

Этот проект имеет большое значение не только для привлечения внимания россиян к творческому наследию Даниила Гранина, но и развития культурно-образовательного туризма в Курской области, отмечают организаторы.