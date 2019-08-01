В Железногорске Курской области реализован ряд грантовых проектов для детей

Мероприятия для железногорских детей, тренирующие силу воли, выносливость, лидерские качества и командный дух, провели участники грантового конкурса «Сделаем вместе!». Проходит конкурс при поддержке компании «Металлоинвест».

Так, на туристической базе в Железногорском районе собрались семьи, которые воспитывают детей с особыми возможностями здоровья. Инициаторы - участники проектов «Студия дружбы» и «Курс основ эффективного поиска». Взрослые наставники, в том числе работники Михайловского ГОКа, научили ребят ставить палатки, организовали практический курс ориентирования на местности, накормили вкусной едой, приготовленной на костре. В основе тренинга - командные игры. На практике новые знания и навыки гораздо легче усваивать, показали проекты.

Еще один проект - «Наставник» - собрал любителей экстремальных видов спорта в железногорском скейтпарке. Здесь прошли соревнования среди любителей самокатов и BMX. Около 50 человек из Железногорска, Курска и Белгорода разного уровня подготовки, от новичков до профессионалов – показали здесь свое мастерство.

Взрослые наставники, в том числе работники Михайловского ГОКа, научили ребят ставить палатки, организовали практический курс ориентирования на местностиФото: предоставлено пресс-службой

Как отметил руководитель проекта Владимир Тюфекчиев, проект направлен на социализацию подростков:

- Многие из ребят любят кататься на самокатах, и идея соревнований принадлежит им. Они сами разработали условия, сами же стали судьями и ведущими, сами следили за порядком во время его проведения.

Каникулы продолжаются и железногорских школьников ждут новые идеи от волонтеров Металлоинвеста.