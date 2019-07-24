Новый мэр проинспектировал Курск

Мэр Курска Виктор Карамышев с подчиненными проехал по Курску, чтобы посмотреть на некоторые "проблемные точки". Первым объектом внимания стал фонтан, расположенный на улице Ленина, который не работает на протяжении нескольких лет. Выяснилось, что, проблема заключалась не только в необходимости проведения ремонта водопроводной системы - насосное оборудование фонтана тоже пришло в негодность. В ходе совещания Глава поручил подготовить проект реконструкции сооружения и рассмотреть возможность привлечения внебюджетных средств на его восстановление. Сейчас проект фонтана разработан Центром архитектуры и градостроительства города Курска и передан в «Курскводоканал», специалисты которого сейчас закупают материалы.

Другая проблемная «точка» расположена буквально в двух шагах - незаконная парковка около гостиницы «Октябрьская», где автомобили паркуют прямо на тротуаре. Виктор Николаевич поручил внести изменения в схему организации движения на этом участке, установить знаки, запрещающие парковку.

Департамент транспорта, связи и дорожного хозяйства подготовил схему размещения дорожных знаков и разметки на ул. Ленина. К 1 августа пешеходная зона на тротуаре в районе въездов на прилегающую, к гостинице «Октябрьская» территорию, будет оформлена соответствующими дорожными знаками и разметкой, сказали в мэрии.

По пути к фонтану на Театральной площади Глава Курска обратил внимание на неудовлетворительное состояние тротуаров. Наиболее опасные для пешеходов места специалисты городского комитета ЖКХ привели в порядок. Более глобальной реконструкции пешеходная часть улицы Ленина подвергнется в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда».

Еще одна проблемная точка, которую проинспектировал Виктор Карамышев - улица Красной Армии. На момент проведения выездного совещания подрядчик курского филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» завершил работы по ремонту теплосетей, но не выполнил благоустройство дорожного полотна.

Управляющий директор ПАО «Квадра» пообещал, что все работы завершатся к 8 июля, движение транспорта будет полностью восстановлено. К сроку дорожное полотно на Красной Армии действительно было восстановлено, но его качество оказалось сомнительным. Специалисты МКУ «Городская инспекция ЖКХ» совместно с общественниками провели обследование восстановленного участка с использованием специальных инструментов, по результатам которого были выявлены различные отклонения от нормативных параметров. Акт результатов проверки с требованием устранить нарушения направлен в адрес руководства курского филиала ПАО «Квадра».

Около областной больницы Глава города встретился с местными жителями. По их просьбе здесь приводит в порядок тротуар вдоль дороги от проспекта Клыкова до улицы Сумской - ранее была демонтирована и перенесена контейнерная площадка, мешавшая проходу людей, выполнено ограждение, не позволяющее автомобилистам парковаться на тротуарах, нанесена разметка на пешеходном переходе. Сейчас тут изменен профиль тротуара, чтобы во время дождя не скапливалась вода.