Шестилетняя курянка вывела из горящего дома трехлетнего брата

Пожар в частном доме во Льгове на улице Чапаева произошел 5 июля рано утром. Благодаря грамотным действиям шестилетней девочки, огненное ЧП обошлось без пострадавших.

Полина, увидев огонь и сильный дым, не запаниковалаФото: ГУ МЧС России по Курской области.

В деревянном доме вместе с бабушкой находились шестилетняя внучка и трехлетний внук. Женщина ненадолго вышла во двор. Мальчик нашел спички и поджег вещи на кровати. Испугавшись огня, он побежал к сестре, которая спала в соседней комнате, и начал ее будить.

Мальчик нашел спички и поджег вещи на кроватиФото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сестра проснулась, мальчик за руку потянул ее в детскую, где уже вовсю бушевало пламя. Полина, увидев огонь и сильный дым, не запаниковала, схватила брата за руку и выбежала с ним на улицу. Там прохожие, увидевшие дым из под кровли, уже звонили в «Службу спасения».

На место ЧП оперативно приехали пожарные, скорая помощь, службы жизнеобеспеченияФото: ГУ МЧС России по Курской области.

На место ЧП оперативно приехали пожарные, скорая помощь, службы жизнеобеспечения. Газодымозащитники приступили к поиску людей в доме. Пожар потушили через несколько минут. Огонь повредил рамы, двери, стены и потолочные перекрытия во всем доме на площади 60 квадратов. Испуганных детей с бабушкой приютили соседи.

— Благодаря грамотным действиям девочки, которая не поддалась панике и не стала прятаться с братом в доме от огня, а своевременно покинула горящее строение, удалось избежать большой трагедии, - рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Льгову, Льговскому и Конышевскому районам капитан внутренней службы Алексей Григоров.

В 2019 году в Курской области из-за детской шалости с огнем произошло десять пожаров. Это на 40% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В регионе под руководством специалистов МЧС активно проводится комплекс мероприятий по недопущению возникновения подобного рода пожаров

Главное управление МЧС по Курской области обращается ко всем жителям региона: Уважаемые куряне! Помните, что детей нужно не просто «беречь от огня»: не следует оставлять их одних без присмотра, разрешать им баловаться со спичками и элекроприборами. Необходимо обучать правилам обращения с источниками огня и действиям в случае пожара. ГУ МЧС России по Курской области напоминает всем курянам о том, что на территории области действует единый номер вызова экстренных служб «112».