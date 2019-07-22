2019-07-22T16:39:40+03:00
Общество

Под Курском на храме Святой Великомученицы Варвары установили кресты

Святая Варвара – покровительница горняков
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Строительство храма планируется завершить к концу годаСтроительство храма планируется завершить к концу годаФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В канун Дня металлурга на купола храма Святой Великомученицы Варвары, который сейчас строится в Железногорске, водрузили золоченые кресты. Предшествовал этому чин освящения.

- Это не объяснить словами – внутри все ликует! – поделился эмоциями рабочий подрядной организации Федор Колупаев, который устанавливал кресты.

Завершения строительства храма ждут все жители микрорайона, среди прихожан немало и детей.

- Хорошо, что храм теперь рядом, можно малышей приводить на причастие, - говорит молодая бабушка Светлана Новикова.

Осенью этого года планируется завершить отделочные работы и установить иконостас, а к 17 декабря – дню памяти Святой Великомученицы Варвары – освятить храм.

Храм-часовня в честь Святой Великомученицы Варвары – покровительницы горняков – строят при поддержке компании «Металлоинвест». Первый камень в основание храма был заложен 17 декабря. В июне на звонницу установили девять колоколов, которые отлили на Московском колокольном заводе.

- Это благое и святое дело. Вера – это поддержка человека в его ежедневных делах, надежда на защиту и покровительство, - сказал, обращаясь к прихожанам микрорайона, управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. – Спасибо всем, кто принимает участие в строительстве и сегодняшнем водружении крестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Фестиваль "Играй, гармонь!" пройдет в Курской области
В Курске откроется выставка Владимира Сошникова
В Курскую область с визитом прибыл Дмитрий Медведев
Курянка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира
В Курске перед премьерой "Форсаж: Хоббс и Шоу" пройдет тест-драйв автомобилей
Курская область выступит за ужесточение применения пестицидов на полях
Курянин стал бронзовым призером чемпионата мира по фехтованию
Под Курском перевернулся ВАЗ
В Курской области могут ужесточить применение пестицидов
В Курской области столкнулись и загорелись Citroen и «ЗИЛ»
В Курске обсудили стратегию развития области
Курская рапиристка Инна Дериглазова завоевала золото в Будапеште
Михайловский ГОК посетили курские блогеры
Курян приглашают на «Летние вечера»
Улица Степана Разина в Курске закрывается для движения
Под Курском открылась вторая смена «Губернаторского лагеря»
Под Курском грузовик столкнулся с микроавтобусом
В Железногорске загорелась квартира
Курян приглашают принять участие в выставке
Под Курском нашли боевую гранату
На Курской таможне задержали стратегически важные слитки
Владимир Муравьев занял пост председателя комитета транспорта и автодорог Курской области
Под Курском сгорел деревянный дом
Пожилая курянка перевела «экстрасенсам» более 600 тысяч рублей
В Курской области началась реабилитация Сейма