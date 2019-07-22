Под Курском на храме Святой Великомученицы Варвары установили кресты

В канун Дня металлурга на купола храма Святой Великомученицы Варвары, который сейчас строится в Железногорске, водрузили золоченые кресты. Предшествовал этому чин освящения.

- Это не объяснить словами – внутри все ликует! – поделился эмоциями рабочий подрядной организации Федор Колупаев, который устанавливал кресты.

Завершения строительства храма ждут все жители микрорайона, среди прихожан немало и детей.

- Хорошо, что храм теперь рядом, можно малышей приводить на причастие, - говорит молодая бабушка Светлана Новикова.

Осенью этого года планируется завершить отделочные работы и установить иконостас, а к 17 декабря – дню памяти Святой Великомученицы Варвары – освятить храм.

Храм-часовня в честь Святой Великомученицы Варвары – покровительницы горняков – строят при поддержке компании «Металлоинвест». Первый камень в основание храма был заложен 17 декабря. В июне на звонницу установили девять колоколов, которые отлили на Московском колокольном заводе.

- Это благое и святое дело. Вера – это поддержка человека в его ежедневных делах, надежда на защиту и покровительство, - сказал, обращаясь к прихожанам микрорайона, управляющий директор Михайловского ГОКа Сергей Кретов. – Спасибо всем, кто принимает участие в строительстве и сегодняшнем водружении крестов.