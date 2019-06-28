Цифровизация плюс инвестпроекты: Металлоинвест представил стратегию современного развития

26 и 27 июня в Курске прошел VIII Среднерусского экономического форума (СЭФ), тема которого – «Цифровой регион». Официальным партнером и участником мероприятия стала компания «Металлоинвест».

В этом году форум был довольно представительный, он собрал более 2500 участников из 23 стран: бизнесменов, ученых, представителей общественных организаций, инвесторов и чиновников.

- Важно, что внедрение новых технологий и цифровых платформ создают высококвалифицированные рабочие места, дают людям новые знания, создают условия для роста качества образования и развития человеческого капитала, - отметил генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев в ходе пленарной дискуссии «Стратегия цифрового развития региона».

Компания представила на форуме опыт применения цифровых технологий в управлении и на производстве. Сейчас здесь реализуется в частности программа трансформации бизнеса Industry 4.0. Этот проект призван вывести на новый уровень всю систему управления, тем самым увеличив конкурентные преимущества Металлоинвеста.

Подробнее о том, как действуют цифровые технологии на Михайловском ГОКе – предприятии компании в Курской области – рассказал управляющий директор ПАО «Михайловский ГОК» Сергей Кретов:

Тема форума - "Цифровой регион"Фото: предоставлено пресс-службой

- На комбинате внедрены компьютерные технологии горного проектирования и геологического моделирования. Так, построена цифровая модель поверхности карьера, действует современная технология ее поддержки и обновления. Также работает система Modular, позволяющая повысить производительность горной техники, и автоматизированная система управления буровыми работами, которая обеспечивает высокоточное позиционирование буровых станков с помощью ГЛОНАСС.

Сейчас на МГОКе идет перевооружение системы технологической радиосвязи. Для этого создана мультисервисная сеть на базе технологии LTE.

Для обеспечения визуального контроля производственных процессов и повышения уровня безопасности работ в карьере действует система видеонаблюдения с построением оптоволоконных линий связи. Она позволяет удаленно контролировать проведение взрывов в карьере и использование техники на производственных участках.

Любопытно, что широкое применение цифровых технологий идет параллельно с реализацией масштабных инвестпроектов, которые требуют дополнительного привлечения сотрудников или же их переобучения.

- Баланс по численности сотрудников на МГОКе сохраняется за счет того, что высвобождаются люди на традиционных производствах. Только в прошлом году было создано 68 рабочих мест, в следующем будет открыто дополнительно еще 280.