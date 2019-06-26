ООО «Вагонмаш»: 15 лет трудовой славы

Автор: Светлана ВОЛКОВА.

В начале июня одно из ведущих предприятий машиностроения Курской области – ООО «Вагонмаш» - отметило свое 15-летие. Образованное в 2004 году на базе прекратившего свое существование завода ЖБИ предприятие за эти годы пережило разные времена. Нелегко шел этап становления. Однако сегодня коллектив ООО «Вагонмаш» уверенно смотрит в будущее.

Трудные времена позади

По словам директора ООО ПО «Вагонмаш» Валерия Адиевича Валеева, ключевое внимание на предприятии уделяется сегодня расширению и диверсификации производства, а также внедрению новых инновационных продуктов, особо востребованных на рынке.

Благодаря энергии и инициативе заместителя генерального директора ООО «Вагонмашдетель» Александра Александровича Андреева на предприятии запускается современное литейное производство, которое позволит значительно сократить себестоимость выпускаемой продукции - поглощающих аппаратов РТ-120 и РТ-130. Конусы поглощающего аппарата, которые будут изготавливать в литейке, сейчас приходится покупать. Также появилась возможность расширения производства, создания новых рабочих мест.

Огромное внимание на предприятии уделяется и социальной сфере. В состав группы компаний входят предприятия социального профиля: Спортивно-оздоровительный центр имени В. Терешковой и ООО «Здоровое питание».

- Поддерживаем и православные приходы – Железногорский, Курскую Коренную. Для работников предприятия действует гарантированный соцпакет, а также 50-проецнтная компенсация питания. В 2019 году на соцнужды потрачено более 500 тысяч рублей, в 2018 году – более миллиона. Средняя зарплата на предприятии составляет более 32 тысяч рублей. Во всех цехах «Вагонмаш» - сдельная оплата труда, люди напрямую заинтересованы в том, чтобы больше сделать и больше получить, - отмечает Валерий Адиевич.

Сейчас на предприятии трудится 530 человек. Трудные времена позади. О том, как шло становление бизнеса, вспоминает Генеральный директор Группы компаний "Вагонмаш" Александр Петрович Андреев:

- Наиболее важный этап для предприятия за эти 15 лет был этап становления. У нас не было еще такого громкого имени, как сейчас, и поэтому многие относились к нам с недоверием, хотя до этого уже были реализованы положительные проекты в системе РЖД. Завод мы взяли практически в руинах, восстановили его и запустили - это и был самый тяжелый этап. Мы благодарны ПАО «Сбербанк», которое в тот сложный момент взяло на себя ответственность и профинансировало проект.

Не случайно на торжествах по случаю 15-летия предприятия на здании заводоуправления открыли табличку с памятной надписью «ООО ПАО «Вагонмаш» перепрофилировано и восстановлено с участием ПАО Сбербанк».

«Весь бизнес – это риск, - считает Александр Петрович. - Но у нас уже был хороший опыт, несколько проведенных стартапов по железнодорожной тематике. Плюс мы подобрали правильных американских партнеров. Поэтому и были уверены в результате».

Партнеры предприятия заложили липовую аллею.

Символ роста и процветания

О том, каковы перспективы «Вагонмаш» в нынешней экономической ситуации, куда стоит двигаться и какие направления выбирать, рассказал продолжатель династии заместитель генерального директора ООО «Вагонмашдетель» Александр Андреев-младший:

- Перспективное для России направление – это развитие скоростного движения. Начиная от большой инфраструктуры, которая будет строиться по всей стране и заканчивая спросом на комплектующие для вагонов. Даже если будет импортный парк подвижного состава, все равно в России будет локализован его ремонт. Соответственно, нужны будут комплектующие.

Помимо этого сейчас все шире используются искусственный интеллект, искусственное зрение. Все процессы будет усиленно автоматизироваться. Необходимы будут комплектующие для автоматизации. На «Вагонмаш»- очень хорошая линия цементации, которая позволит в дальнейшем создать ремонтную базу и базу комплектующий для такой техники.

На торжественных мероприятиях по случаю юбилея предприятия прозвучало немало теплых слов.

О том, как строился «Вагонмаш», рассказал Виктор Солнцев, депутат Курской областной Думы, в те времена занимавший должность главы Железногорска:

- Я работал главой Железногорска и помогал с выбором производственной площадки для предприятия. Выбор пал на площадку завода ЖБИ, который на тот момент не работал. Надо сказать, что развитие молодого предприятия шло успешно. Но были и тяжелые времена. Нужно отдать должное руководству, оно справились с задачей и сегодня «Вагонмаш» набирает новые обороты. Это хорошее, современное производство. Хочу поздравить весь коллектив, пожелать дальнейших успехов, поблагодарить руководство «Вагонмаша», которое сделало очень много для развития молодого города Железногорска.

Гости торжеств заложили во дворе предприятия молодую липовую аллею, символ роста и развития.

Так, заместитель директора по качеству ООО «Металлург-Туламаш» Булчевцев Вячеслав отметил, что связи с «Вагонмаш» это тульское предприятие поддерживает на протяжении всех прошедших 15 лет:

- За это время предприятие реструктуризировало производственные площади, запустило новые, развивает выпуск востребованной продукции, работает на перспективу. Думаю, что совместное взаимовыгодное сотрудничество будет продолжено. Желаю коллективу предприятия, группе Компаний «Вагонмаш» процветания, всегда быть в деле, рынков сбыта, успехов во всех делах и начинаниях!

Коллектив предприятия отметил годовщину в кругу надежных деловых партнеров

Особая благодарность - коллективу

Благодарственные слова звучали от десятков партнеров ООО. А особой благодарности удостоились сотрудники предприятия. Так, Почетной грамотой Губернатора Курской области был отмечен Андрей Селиванов, слесарь механосборочных работ 4 разряда, Почетный знак «За труды и Отечество» получил Александр Комисов, электромеханик 1-й категории цеха изготовления пружин, Почетных грамот Курской областной Думы удостоились начальник цеха термической обработки Михаил Смоляк, мастер заготовительного участка Николай Кудрин, старший бухгалтер по расчетам с поставщиками и подрядчиками Марина Шпилева. Благодарность Курской облДумы получили начальник отдела техконтроля Татьяна Печенская, машинист автовышки Владимир Черкасов, начальник контрольно-пропускной службы Анатолий Котун, Благодарность депутата ГосДумы – машинист крана Нина Талакина и сверловщик 4 разряда Ольга Паничкина. Ольга Александровна была отмечена «За материнский труд и достойное воспитание детей».

Благодарственное письмо Губернатора Курской области коллективу ООО ПО «ВАГОНМАШ» вручила заместитель губернатора Екатерина Харченко.

Сегодня предприятие уверенно набирает обороты. Доля компании на рынке производителей комплектующих весома: более 30 % от общего парка грузовых вагонов (около 500 тыс. вагонов) оснащены поглощающими аппаратами железногорского производителя; доля компании на рынке пружин рессорного подвешивания более 30%; на железнодорожных грузовых вагонах, курсирующих по территории пространства 1520, установлено более 350 тысяч скользунов постоянного контакта.

В ПО «Вагонмаш» инвестировано более 3 млрд. руб. В результате продуманной, целенаправленной, технологической и кадровой политики ПО «Вагонмаш» стало передовым предприятием машиностроительной отрасли региона.