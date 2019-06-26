В Курске пьяный полицейский направил пистолет ребенку в живот: возбуждено уголовное дело

Как уже сообщала КП, жуткий инцидент произошел 23 июня поздно вечером, примерно с восьми до девяти часов, у второго подъезда дома № 3 по улице 1-я Ламоновская Курска. Полицейский разозлился на игравших рядом детей за то, что они попали мячом в его машину, выхватил травматический пистолет, направил его в живот 11-летнего ребенка, а также после этого выстрелил в воздух, чтобы "припугнуть" малышню. Не на шутку испугались не только дети, но и взрослые.. И позвонили в полицию, чтобы коллеги усмирили вооруженного пьяного "стража порядка".

Cейчас Следственный Комитет по Курской области завел уголовное дело против 36-летнего полицейского, который угрожал детям травматическим пистолетом. При этом мужчина был пьян. Сотрудника полиции подозревают в хулиганстве, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование продолжается.

В УМВД также прокомментировали инцидент:

- В дежурную часть сообщили о том, что мужчина совершает хулиганские действия. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Сеймского отдела полиции УМВД России по Курску, осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и установили, что мужчина является сотрудником УМВД России по Курской области.

По решению начальника УМВД России по Курской области генерал-майора полиции Виктора Косарева, фигурант уголовного дела будет уволен из полиции по отрицательным мотивам. В ведомстве подобные действия расцениваются как проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

- Полицейский должен всегда уметь принимать взвешенные решения, грамотно оценивать ситуацию и стараться урегулировать споры мирным путем, тем более, когда речь идет о детях. В данном случае, этот сотрудник был сильно пьян и не смог адекватно себя вести.

Следственные органы будут разбираться в ситуации, и дадут его действиям соответствующую правовую оценку. В случае доказательства вины он понесет установленную законом ответственность. Однако уже до принятия решения по уголовному делу в УМВД России по Курской области проходит процедура увольнения фигуранта за проступок порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, - прокомментировал ситуацию Виктор Косарев.