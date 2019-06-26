В Курске открылся VIII Среднерусский экономический форум

Президент и Правительство ставят перед регионами стратегическую задачу построения цифровой экономики, которая создаёт основу для успешной реализации всех национальных проектов. Обсуждения будут сфокусированы на главном вопросе, - что даст цифровая экономика для простых людей, какие приоритеты необходимо выстроить, чтобы за счёт цифровых преобразований улучшилась жизнь населения Центральной России.

Цифровые платформы в здравоохранении, образовании, электронные системы в ЖКХ, на транспорте, умные системы в городском хозяйстве создают новую комфортную среду для проживания. Внедрение цифровых платформ для производителей, особенно для мелких и средних, ведёт к оживлению экономической активности предпринимательства, формирует спрос и даёт доступ к рынкам сбыта, создает новые рабочие места. Это особенно важно в условиях существующего неравномерного экономического развития регионов и отдельных территорий. Значение таких систем для малых городов, поселков и деревень трудно переоценить, - цифровые сети позволяют объединить их в единое экономическое пространство, обеспечивая достойную жизнь и работу людям. На Форуме должны быть поставлены задачи создания цифровой среды и разработаны конкретные шаги по их реализации.

На Форум зарегистрировались более 2500 человек, в том числе делегации из 24 регионов России и стран зарубежья, включая Республику Беларусь, Италию и Болгарию.

Наибольшее число участников будет работать на заседаниях: «Умный Город», «Поиск лучших решений», «Цифровые технологии на службе простого человека», «Малый бизнес – драйвер цифрового региона».

Подтвердили свое участие в дискуссиях более 300 спикеров, в числе которых представители федеральных министерств и ведомств, руководители профильных департаментов субъектов Российской Федерации, представляющие Центральный, Северо-Западный, Южный и Поволжский Федеральные округа. Ведущие российские эксперты предложат практики применения цифровых технологий по различным отраслям экономики и социальной сфере: промышленности и сельском хозяйстве, умном и безопасном городе, образовании и кадровой политике, здравоохранении и туризме.

Агентство по привлечению инвестиций Курской области отмечает большой интерес к работе выставки «Цифровой регион». В выставке участвуют 27 компаний Курской области и других регионов России, они представят свои цифровые проекты. Выставка будет работать в течение всего форума.

Всего программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 12 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.

В первый день форума, 26 июня, состоятся тематические заседания, где обсуждения будут проходить в различных форматах на самые актуальные темы. Это: экспертная сессия «Умный город»; сессия, посвященная поиску лучших решений «Цифровые технологии на службе простого человека. Повышение качества жизни людей в цифровом регионе»; экспертная сессия «Цифровое управление регионом»; заседание «Формирование ИКТ-сектора экономики. Региональный центр цифрового развития»; круглый стол «Подготовка кадров для цифровой трансформации»; митап «Развитие среднего и малого бизнеса в АПК при помощи ИКТ-решений»; круглый стол «Цифровое здравоохранение»; стратегическая сессия «Цифровой туризм»; панельная дискуссия «Цифровизация СМИ и медиапространства: проблемы, пути решения»; конкурс молодых программистов «Цифровое волонтёрство».

В этот день совместно с Минпромторгом России и Консорциумом дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности пройдет круглый стол «Развитие производства электронной компонентной базы», где будет обсуждаться меры по созданию полноценной отрасли электронной промышленности.

При участии Ассоциации межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ», Ассоциации научных, образовательных учреждений и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности «ВУЗ-НИИ-НОВОТЕХ», Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского пройдет круглый стол «Цифровые преобразования в агропромышленном комплексе. Цифра как важнейший инструмент перехода на «зеленое» сельское хозяйство».

Курское отделение Главного управления Центрального банка РФ по Центральному федеральному округу проведет заседание «Цифровая трансформация финансовых рынков».

Второй день будет посвящен стратегическим вопросам развития регионов. С утра состоится Открытый диалог с Врио Губернатора Старовойтом Р.В., где Роман Владимирович представит «дорожную карту» социально-экономическую стратегию развития Курской области и ответит на вопросы участников. Напряженная работа по определению новых приоритетов и формированию комплексной стратегии продолжалась полгода в рамках мастерских проектов. В определении вектора развития принимали активное участие жители области, бизнес и представители всех уровней власти. На форуме будет подведен итог этой большой работы.

В этот же день состоится Подписание соглашений и договоров со стратегическими партнёрами Курской области: ГК «КЭАЗ», ПАО «Вымпелком», ПАО «Ростелеком», ООО «Оператор», Управляющей компанией «Медассист» и ООО «МеаЛаб».

Во второй половине дня в ходе пленарной дискуссии будут подняты важнейшие проблемы регионов центра России и определены основные направления цифровизации региона. Особый акцент будет сделан на национальные проекты и на роль цифровых технологий в их реализации. В Пленарной дискуссии примут участие: Заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе Ниязметов Артур Камилович, Временно исполняющий обязанности Губернатора Курской области Старовойт Роман Владимирович, Губернатор Белгородской области Савченко Евгений Степанович, Президент «Ростелеком» Осеевский Михаил Эдуардович, руководители федеральных министерств, ведомств, директора крупнейших организаций.

В этот день пройдет круглый стол, посвященный малому и среднему бизнесу. На совместном с Министерством экономического развития России заседании будет обсуждаться вопрос, - какие преимущества дает цифровая экономика для развития малого предпринимательства.

Роль электронных площадок в продвижении интересов членов торгово-промышленных палат будет затронута на заседании, организованном Ассоциацией торгово-промышленных палат Центрального федерального округа и Северо-западного федерального округа.

Завершится день церемонией вручения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых. В этом году победителями стали пять молодых ученых с разработками новых, в том числе цифровых технологий в промышленности, коммунальном хозяйстве, социальной сфере.

Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М. При поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязи России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России. Официальный партнер форума – АО «ХК «Металлоинвест», Стратегический партнер форума – ПАО «Ростелеком», Генеральный партнер форума – Строительная компания ИНСТЕП.