В Курск на гастроли приехал Малый театр

Зрители увидят на сцене ведущих актеров Малого театраФото: Светлана ВОЛКОВА

С 28 июня по 1 июля в Курске проходят гастроли Государственного академического Малого театра России. Малый театр представит два спектакля в постановке народного артиста СССР Юрия Соломина. Это трогательная пьеса «Дальше-тишина». Ее премьерным показом в столице театр отметил юбилей народной артистки России Людмилы Поляковой. Она играет в постановке главную роль, ее партнер – народный артист России Владимир Носик.

О том, как возникла идея постановки, рассказала сама Людмила Петровна:

- Жила-жила девушка, и вдруг подошел юбилей. Дата такая страшная, такая круглая, что просто назвать ее страшно! Ну, в общем, я назову все равно. Мне исполнилось 80 лет.

Людмила Полякова рассказала о постановке "Дальше - тишина"Фото: Светлана ВОЛКОВА

Я девушка с юморов, играем мы «Горе от ума», наш любимый спектакль. Смеемся мы среди прочего, ерничаем. И я говорю нашему художественному руководителю Юрию Соломину: «Ведь дата-то какая приближается, как говорится, надо задуматься!» Он говорит: «Я уже думаю, думаю!». Я говорю: «Да вам-то зачем думать, я уже придумала!» У меня была мечта, ну, не совсем с юности, но с молодых лет. Это было почти 50 лет назад, попала я в театр Моссовета. Был тогда спектакль по этой пьесе с великими нашими актерами – Раневской и Плятт. Он тогда был заснят на пленку. Сейчас играем мы с Владимиром Носиком основные роли, а тогда играли они.

Я помню потрясение всего зала и в частности меня. Меня так тронула судьба этих двух стариков, которые оказываются в конце жизни разлученными. Запала эта тема, сидела где-то глубоко. И вот когда подошел этот возраст, я вспомнила и думаю, а ведь современное состояние нашего общества не очень благополучно. Столько негатива в семьях! С момента, когда у нас как бы появилось чувство собственности, оно стало нас очень сильно разъединять.

Дети воюют с родителями, родители с детьми, братья с сестрами и так далее до десятого поколения. Все стремятся какое-то наследство получить, какие-то ДНК выясняют бесконечно. Все ужасно!

В Курске проходят большие гастроли Малого театраФото: Светлана ВОЛКОВА

Мне захотелось через эту пьесу поговорить о любви. Потому что любовь к окружающему, особенно к близкому человеку – это самое главное наше чувство. Больше этого ничего нет. Твоя миссия на этой земле – это просто сделать, чтобы твоему близкому человеку было хорошо и по возможности просветлить общество, которое вокруг тебя.

Когда я Соломину предложила эту пьесу, через два дня он со слезами на глазах мне сказал: «Да, это то, что нам сейчас нужно, будем ставить! Это наша миссия и ответственность перед обществом!»

А я еще сказала такую фразу: «Хватит ржать!» Наши все телевизионные программы свелись к тому, что бесконечно какие-то ток-шоу и все бесконечно кричат или смеются каким-то животным смехом. Хватит ржать, подумайте! И Соломин сказал: «Я хочу, чтобы пол зала рыдало, чтобы у театра стояли скорые помощи».

Посмотреть постановку курские зрители смогут 28 и 29 июня. А 30 июня и 1 июля на сцене драмтеатра – комедия Николая Гоголя «Женитьба»!