Мама матроса Старосельцева о фильме Винтерберга «Курск»: «То, что мы пережили, в тысячи раз страшнее любого кино»

23 июня в Курске прошел предпремьерный показ нашумевшего французско-бельгийского фильма «Курск» датского режиссера Томаса Винтерберга. Картина с участием таких звезд, как Колин Ферт и Маттиас Шонартс увидела свет еще в прошлом году, но до сих пор не было известно, покажут ли фильм в России. Слишком уже смелым называли фильм критики.

На мероприятие пригласили и родных погибших моряков-подводников, которые сейчас проживают в Курске. Однако никто из них на премьеру не пришел.

Мы позвонили маме матроса Дмитрия Старосельцева, чтобы узнать причину и отношение к выходу картины в российский прокат.

- Да, с нами связались накануне представители проката, но мы отказались прийти на премьеру. Нам это совершенно не нужно. Мы с мамой Алексея Некрасова, которая тоже получила такое приглашение, обсуждали эту тему, идти или нет. Она вроде бы раздумывала еще. Но в итоге не пошла по той же причине, что и я. Как нам рассказали, фильм трудный, сложный. К тому же это все в основном художественный вымысел автора, фантазии, которые не сравнить с тем, что я пережила, когда мне пришлось опознавать тело своего сына.

Вопрос выхода картины в российский прокат был под вопросом из-за особого взгляда авторов фильма на историю трагедииФото: Светлана ВОЛКОВА

Мы не собираемся смотреть этот фильм. То, через что прошли родные подводников, что они прочувствовали, не сравнить с сюжетом. А как дело было с гибелью подлодки на самом деле, можно верить лишь документам.

- В картине показано, как на встрече с руководством Северного флота в Видяево родные подводников требовали рассказать правду о случившемся, дать информацию о моряках. В Курске реакция на события в далеком 2000-м была гораздо более спокойной или шоковой…

- Все родные моряков были в состоянии шока, когда узнали о трагедии, с напряжением следили за выпусками новостей. Помню, маме Юрия Анненкова стало плохо. Конечно, единичные случаи возмущения недостатком информации о судьбе моряков были. Но мне лично, например, было не до криков. В следующем году будет 20 лет со момента гибели подлодки «Курск», трудно себе представить, сколько еще будет внимания к этой истории. Но родные моряков уже в основном пожилые люди, многие инвалиды, сложно все это снова и снова пропускать через себя.