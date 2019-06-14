2019-06-14T23:13:16+03:00
Деловой Курск

Врио губернатора Курской области наградил управляющего директора Михайловского ГОКа

Сергей Кретов признан Почетным работником промышленности Курской области
Ольга ДАНИЛОВА
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Сергей Кретов получил награду в День РоссииСергей Кретов получил награду в День РоссииФото: предоставлено пресс-службой
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Звания «Почетный работник промышленности Курской области» удостоен Управляющий директор Михайловского ГОКа (входит в Металлоинвест) Сергей Кретов. Награду Сергей Иванович получил на торжественном мероприятии, посвященном Дню России из рук врио губернатора Курской области Романа Старовойта.

По словам руководителя комбината, эта награда - признание труда и заслуга всего коллектива Михайловского ГОКа.

– Проделана большая работа по достижению производственных результатов и реализации инвестпроектов. Компания «Металлоинвест» системно внедряет на комбинате передовые технологии добычи и обогащения железной руды, - отметил в своем выступлении Сергей Кретов.

Михайловский ГОК - ведущее предприятие Курской области, один из лидеров горнорудной отрасли России, развитие которого идет в рамках общей стратегии развития компании «Металлоинвест». Инвестиционные проекты, реализуемые на окмбинате, направлены на укрепление позиций Компании на рынках продукции высоких переделов, внедрение инновационных технологий, цифровую трансформацию бизнес-процессов, минимизацию воздействия на окружающую среду.

Строительство дробильно-конвейерного комплекса в карьере, внедрение технологии тонкого грохочения на обогатительной фабрике и увеличение производительности обжиговой машины №3 путем реконструкций - одни из наиболее важных и перспективных направлений развития производства на Михайловском ГОКе в настоящий момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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